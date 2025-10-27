Sampaoli terá desfalque de Scarpa em confronto decisivo do Atlético na Sul-Americana

Aliás, após a vitória do Atlético por 1 a 0 contra o Ceará, o meia disse no final de semana que não sabia que estava pendurada e “vacilou” ao levar o cartão, uma vez que vai desfalcar a equipe em um jogo decisivo.

O técnico Jorge Sampaoli terá um desfalque importante no meio de campo do Atlético para o confronto decisivo contra o Independiente Del Valle. Gustavo Scarpa vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

“Triste demais. Foi um vacilo meu por ter tomado o cartão e por não ter buscado a informação. Não me liguei que estava pendurado e também não fui avisado”, disse.

Por outro lado, Sampaoli vai contar com o retorno do volante Fausto Vera, que cumpriu suspensão na partida de ida, em Quito. Assim, na manhã desta segunda-feira (27), o Galo finalizou a preparação para a partida. Os jogadores, aliás, treinaram finalizações e também cobranças de pênaltis.

O Atlético enfrenta o Independiente Del Valle, na terça-feira (28), na Arena MRV, pela semifinal da Sul-Americana. O primeiro jogo terminou em 1 a 1. Dessa forma, quem vencer avança para a final da competição. No entanto, um novo empate, leva a decisão para os pênaltis.