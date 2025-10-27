Saiba as chances do Vasco se classificar para a Libertadores-2026 via Brasileirão

Saiba as chances do Vasco se classificar para a Libertadores-2026 via BrasileirãoEquipe terá oito jogos pela frente para manter a boa fase com a chegada dos reforços e ultrapassar rivais por uma vaga no torneio continental
Ao subir de produção com a chegada dos reforços, o Vasco deixou para trás a luta contra o rebaixamento e almeja voos mais altos no Brasileirão. Afinal, a equipe carioca sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores e tem duas possibilidades para alcançar o objetivo, pois também está na semifinal da Copa do Brasil.
Dessa forma, com o triunfo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Cruz-Maltino encurtou a distância para o G6. Agora, a diferença é de cinco pontos para o rival Botafogo, atual sexto colocado (47 x 42). O Fluminense, por sua vez, soma 44 e pode alcançar a marca de 47 se vencer o Ceará, na quarta-feira (29), no Maracanã.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time da Colina possui 18.3% de chance de garantir a vaga via G6 da Série A do Campeonato Brasileiro.
A classificação para a Libertadores via G4 é a melhor possibilidade possível, pois coloca o Vasco diretamente na fase de grupos. No entanto, a missão é complicada, pois o Mirassol, atual quarto colocado do Brasileirão, disparou e tem 55 pontos.
Por outro lado, o G6 pode se transformar em G7 ou G8 dependendo de outras competições. Isso pode ocorrer se o vencedor da Libertadores e da Copa do Brasil já estiver entre os seis primeiros do Brasileirão.
Por fim, os comandados do técnico Fernando Diniz ainda têm a chance de garantir a vaga direta na fase de grupos pela Copa do Brasil. Em dezembro, o time mede forças com o arquirrival Fluminense, enquanto Cruzeiro e Corinthians se enfrentam do outro lado da chave.
