Ramón Díaz pode alterar tática para motivar o Internacional

Ramón Díaz pode alterar tática para motivar o InternacionalNas oito rodadas finais do Brasileirão, o Colorado terá cinco confrontos diretos na luta contra o rebaixamento
O Internacional segue em situação preocupante no Campeonato Brasileiro, por isso, Ramón Díaz tenta encontrar soluções para se afastar do Z4. Assim, o treinador promete analisar o cenário e promover modificações visando ao duelo contra o Atlético. A principal mudança que a comissão técnica pretende para o jogo de domingo (02/11) será o aspecto mental. Isso porque a meta será motivar os jogadores para o jogo, que se desenhou como decisivo.
Na partida, haverá o retorno do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Fluminense. Portanto, a expectativa é de que volte a se utilizar três zagueiros. Ramón e Emiliano já fizeram experiências com algumas formações táticas, porém sem êxito.
Na verdade, o planejamento dos dois é a partir da reapresentação, nesta segunda-feira (27), exigir uma postura e comportamento diferentes dos atletas. O pedido dos argentinos é que o time passe a ter mais atitude dentro de campo. O Colorado precisa de uma reação quase imediata, pois está na 14ª posição, apenas quatro pontos a mais do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Internacional deve reassumir três zagueiros na equipe
A situação se tornou menos adversa pela derrota do Vitória para o Corinthians na última rodada. O retorno de Bernabei provavelmente influenciará que Clayton Sampaio retome também espaço entre os titulares e componha o trio de zaga com Mercado e Juninho.
A principal indefinição será em qual posição que Bruno Gomes irá atuar, pois com Ramón Díaz ele intercala entre lateral-direito e meio-campista. Assim, há a possibilidade de Alan Benítez ganhar uma vaga entre os 11 iniciais na lateral direita.
Uma resposta do Internacional na reta final do Brasileirão se torna essencial, porque em seus últimos oito jogos, cinco deles serão confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. O Colorado e o Atlético se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Beira-Rio, no próximo domingo (02/11).
Oito partidas finais do Inter
Colorado x Atlético – Confronto Direto – 02/11
Vitória x Internacional – Confronto Direto – 05/11
Inter x Bahia – 08/11
Ceará x Inter – Confronto Direto – 19/11
Colorado x Santos – Confronto Direto – 23/11
Vasco x Internacional – 30/11
São Paulo x Inter – 03/12
Colorado x Bragantino – Confronto Direto – 07/12
