Ramón Díaz pode alterar tática para motivar o Internacional

O Internacional segue em situação preocupante no Campeonato Brasileiro, por isso, Ramón Díaz tenta encontrar soluções para se afastar do Z4. Assim, o treinador promete analisar o cenário e promover modificações visando ao duelo contra o Atlético. A principal mudança que a comissão técnica pretende para o jogo de domingo (02/11) será o aspecto mental. Isso porque a meta será motivar os jogadores para o jogo, que se desenhou como decisivo. Na partida, haverá o retorno do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Fluminense. Portanto, a expectativa é de que volte a se utilizar três zagueiros. Ramón e Emiliano já fizeram experiências com algumas formações táticas, porém sem êxito.

Na verdade, o planejamento dos dois é a partir da reapresentação, nesta segunda-feira (27), exigir uma postura e comportamento diferentes dos atletas. O pedido dos argentinos é que o time passe a ter mais atitude dentro de campo. O Colorado precisa de uma reação quase imediata, pois está na 14ª posição, apenas quatro pontos a mais do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Internacional deve reassumir três zagueiros na equipe A situação se tornou menos adversa pela derrota do Vitória para o Corinthians na última rodada. O retorno de Bernabei provavelmente influenciará que Clayton Sampaio retome também espaço entre os titulares e componha o trio de zaga com Mercado e Juninho. A principal indefinição será em qual posição que Bruno Gomes irá atuar, pois com Ramón Díaz ele intercala entre lateral-direito e meio-campista. Assim, há a possibilidade de Alan Benítez ganhar uma vaga entre os 11 iniciais na lateral direita.