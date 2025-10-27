Projeto de reforma pode mudar estrutura de votação no Corinthians

Um projeto de reforma no estatuto do Corinthians, que será divulgado nesta segunda-feira (27), trará novidades importantes na estrutura de votação do clube. As principais serão o direito ao voto de sócios-torcedores, além da ampliação do mandato de presidentes e conselheiros para quatro anos.

De acordo com o jornalista Gabriel Oliveira, do portal ge, uma nova categoria de Fiel Torcedor será criada. A faixa de preço ainda será decidida, mas não será a mais barata nem a mais cara. No momento, o texto conta com três versões para o tópico de voto de sócios-torcedores, para que conselheiros e sócios escolham a melhor. O torcedor terá que cumprir um período de carência e estar com as mensalidades em dia para exercer o direito.