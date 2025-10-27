Projeto de reforma pode mudar estrutura de votação no Corinthians

Projeto de reforma pode mudar estrutura de votação no CorinthiansProposta permite direito ao voto para sócios-torcedores e amplia o tempo de mandato para quatro anos
Um projeto de reforma no estatuto do Corinthians, que será divulgado nesta segunda-feira (27), trará novidades importantes na estrutura de votação do clube. As principais serão o direito ao voto de sócios-torcedores, além da ampliação do mandato de presidentes e conselheiros para quatro anos.
De acordo com o jornalista Gabriel Oliveira, do portal ge, uma nova categoria de Fiel Torcedor será criada. A faixa de preço ainda será decidida, mas não será a mais barata nem a mais cara. No momento, o texto conta com três versões para o tópico de voto de sócios-torcedores, para que conselheiros e sócios escolham a melhor. O torcedor terá que cumprir um período de carência e estar com as mensalidades em dia para exercer o direito.
Outro ponto que teria alteração seria o mandato de presidentes e conselheiros, que passaria de três para quatro anos. Entretanto, caso sejam aprovadas, as mudanças só entrariam em vigor na eleição de 2030, já que o pleito do ano que vem ainda será restrito ao modelo atual.
Para ser aprovado, o projeto precisará passar por duas votações. Primeiro, dos Conselho Deliberativo do Corinthians, que acontece no mês de novembro. Depois, na Assembleia Geral do clube, que está prevista para acontecer em dezembro.
