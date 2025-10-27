Presidente do Santos comenta condições para renovação com Neymar

Marcelo Teixeira afirmou que a tendência é que o craque fique, mas avaliar questão técnicas para iniciar a negociação

Depois do empate contra o Botafogo, no último domingo (26), Teixeira revelou que o contato com o pai do atleta ainda é constante, mesmo sem uma conversa oficial. Além disso, o presidente destacou que a renovação acontecerá após uma avaliação das questões financeiras e técnicas.

No aguardo para o retorno de Neymar aos gramados, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre a possibilidade de renovação do craque. Por ora, o dirigente afirmou que ainda não há uma negociação em andamento, mas que a tendência é que o jogador fique no Alvinegro Praiano.

“O Santos está com foco na competição. Santos quer todos os esforços para o Santos estar bem em cada decisão. Cada jogo é uma final. Temos que cumprimentar os jogadores, sempre pensando nisso. Contato com pai do Neymar é constante e permanente. Não discutimos renovação ainda. Avaliaremos no momento certo. A tendência é de que o Neymar permaneça. O projeto não são seis meses, foi sempre visando a Copa do Mundo. Para o Santos e para o Brasil. Vamos avaliar, ver as questões financeiras e condições técnicas do jogador. Não houve conversa de renovação por enquanto”, enfatizou.

O contrato de Neymar com o Peixe vai até o dia 31 de dezembro. O jogador se recupera de uma lesão na coxa direita e tem previsão de retorno aos gramados para o dia 9 de novembro, quando o Alvinegro encara o Flamengo, no Rio de Janeiro.

