Premier League prepara mudança inédita para o Boxing Day

Premier League prepara mudança inédita para o Boxing DayTradição centenária do futebol inglês pode ser alterada por causa do calendário apertado e das exigências de TV
A Premier League deve ter somente um jogo no Boxing Day (26 de dezembro) neste ano, de acordo com o jornal britânico ‘The Times’. A decisão quebra uma das tradições mais marcantes do futebol inglês e pode causar insatisfação entre torcedores. O principal motivo é o calendário apertado, resultado da ampliação das competições europeias e da mudança que reserva os jogos da FA Cup exclusivamente para os fins de semana.
Por contrato, a liga precisa oferecer 33 fins de semana de jogos para as emissoras de TV. Assim, o Boxing Day deve receber o tratamento de uma sexta-feira comum, com somente uma partida transmitida. Os demais jogos da rodada serão distribuídos entre sábado, domingo e segunda-feira, garantindo o cumprimento do acordo.
A tradição do Boxing Day no futebol começou em 1888. Até 1965, inclusive, era comum que as equipes jogassem no próprio dia de Natal.
A Premier League também tem a obrigação de realizar cinco rodadas no meio da semana. A expectativa é que, em 2026, quando o Boxing Day cair em um sábado, o calendário volte ao formato tradicional.