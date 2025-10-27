Premier League prepara mudança inédita para o Boxing Day

Tradição centenária do futebol inglês pode ser alterada por causa do calendário apertado e das exigências de TV / Crédito: Jogada 10

A Premier League deve ter somente um jogo no Boxing Day (26 de dezembro) neste ano, de acordo com o jornal britânico 'The Times'. A decisão quebra uma das tradições mais marcantes do futebol inglês e pode causar insatisfação entre torcedores. O principal motivo é o calendário apertado, resultado da ampliação das competições europeias e da mudança que reserva os jogos da FA Cup exclusivamente para os fins de semana.