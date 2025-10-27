Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porto vence Moreirense e mantém liderança do Português

Brasileiro abre placar para os donos da casa, mas gols de Samu Aghehowa e Deniz garantem a virada e mantêm o Dragão no topo da tabela
O Porto venceu o Moreirense por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (27), na partida de encerramento da 9ª rodada do Campeonato Português. O duelo aconteceu no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Alan, brasileiro do Moreirense, abriu o placar, mas Samu Aghehowa e Deniz garantiram a virada dos visitantes.

Com a vitória, o Porto chegou aos 25 pontos e manteve a liderança do Campeonato Português, seguido por Sporting (22) e Benfica (21), que também venceram nesta 9ª rodada. Por outro lado, o Moreirense permaneceu com 15 pontos, na sexta posição.

