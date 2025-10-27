Porto vence Moreirense e mantém liderança do Português

Brasileiro abre placar para os donos da casa, mas gols de Samu Aghehowa e Deniz garantem a virada e mantêm o Dragão no topo da tabela

O Porto venceu o Moreirense por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (27), na partida de encerramento da 9ª rodada do Campeonato Português. O duelo aconteceu no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Alan, brasileiro do Moreirense, abriu o placar, mas Samu Aghehowa e Deniz garantiram a virada dos visitantes.

