Porto vence Moreirense e mantém liderança do Português

Porto vence Moreirense e mantém liderança do PortuguêsBrasileiro abre placar para os donos da casa, mas gols de Samu Aghehowa e Deniz garantem a virada e mantêm o Dragão no topo da tabela
O Porto venceu o Moreirense por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (27), na partida de encerramento da 9ª rodada do Campeonato Português. O duelo aconteceu no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Alan, brasileiro do Moreirense, abriu o placar, mas Samu Aghehowa e Deniz garantiram a virada dos visitantes.
Com a vitória, o Porto chegou aos 25 pontos e manteve a liderança do Campeonato Português, seguido por Sporting (22) e Benfica (21), que também venceram nesta 9ª rodada. Por outro lado, o Moreirense permaneceu com 15 pontos, na sexta posição.
