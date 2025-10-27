Palmeiras identifica torcedor que arremessou garrafa em Cássio

Clube afirmou que abriu um boletim de ocorrência e que a pessoa envolviida não poderá mais frenquentar jogos do Verdão por seis meses

Em nota, o clube informou que identificou o torcedor ainda na noite do jogo e o encaminhou ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). O Alviverde também se comprometeu a tomar todas as providências possíveis e repudiou o ato.

O Palmeiras tomou duras providências ao identificar o torcedor que arremessou uma garrafa no goleiro Cássio , do Cruzeiro. O fato aconteceu na segunda etapa do jogo do último domingo (26), em que as equipes ficaram no empate sem gols.

“O Palmeiras já identificou o indivíduo que atirou a garrafa em direção ao goleiro Cássio. Ele foi levado ao Jecrim, e o clube está fazendo BO. Tomaremos todas as providências cabíveis, pois não toleramos esse tipo de comportamento em nossa casa”, comunicou o clube.

De acordo com a ESPN, o torcedor deixou o Jecrim após pagamento de fiança e responderá pelo crime de provocação de tumulto, sendo autuado por provocação de tumulto. Além disso, ele está proibido de frequentar jogos do Palmeiras, como mandante ou visitante, nacionais ou internacionais, pelos próximos seis meses. Na súmula da partida, o árbitro Rafael Klein descreveu o ocorrido.

“Aos 41 minutos do segundo tempo, antes de executar a cobrança de um tiro de meta, o goleiro da equipe Cruzeiro SAF acabou sendo atingido por uma garrafa de isotônico com líquido arremessada por um torcedor que encontrava-se no local destinado à torcida da equipe mandante. Após a partida, o delegado informou que o torcedor foi identificado e as providências legais seriam tomadas pela equipe mandante. Até o fechamento desta súmula não recebemos documento referente a essa ocorrência”, relatou.