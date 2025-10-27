Ônibus de organizada do Flamengo capota a caminho da Argentina

Ônibus que levava a torcida Urubuzada sofre acidente na Via Dutra, em Barra Mansa, nesta segunda; Feridos vão para Hospital

O acidente ocorreu por volta das 16h (de Brasília), com o ônibus invadindo a pista do lado oposto. O socorro chegou cerca de 15 minutos depois, mas ônibus com outras torcidas organizadas do Flamengo se dirigem ao local para ajudar os feridos e trazê-los de volta.

O ônibus que levava integrantes da torcida Urubuzada, do Flamengo, rumo a Buenos Aires capotou na tarde desta segunda-feira (27/10), na Via Dutra, em Barra Mansa. Até o momento, 16 pessoas estão feridas, segundo apuração do Jogada10 . Diante da situação, o clube rubro-negro enviou pessoas para suporte no local do acidente.

Todos eles, aliás, já foram para o Hospital Santa Casa de Barra Mansa. Um dos acidentados quebrou o braço, enquanto outro deslocou o ombro. A situação mais grave é a do motorista, também sem nome revelado.

O tombamento, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), aconteceu no Km 282 (sentido SP). Assim, há interdição total da pista no sentido São Paulo, enquanto o sentido RJ tem interdição parcial.

A Urubuzada ainda não se manifestou oficialmente após o ocorrido. Mais cedo, no entanto, publicaram via redes sociais fotos da concentração dos torcedores antes da saída do ônibus, por volta das 10h.

Flamengo decide vaga na Argentina

O Flamengo enfrenta o Racing (ARG) nesta quarta-feira (29/10), no Cilindro de Avellaneda, pela volta da semifinal da Libertadores. O clube argentino já anunciou o esgotamento dos ingressos para o duelo, que começa às 21h30 e definirá o primeiro finalista da competição. Na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0, no Maracanã.