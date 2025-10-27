Neymar corrobora com revolta do pai e reage em post sobre renovação com o Santos

Camisa 10 segue em recuperação da lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e vislumbra participação na Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Neymar Jr. e seu pai reagiram a uma reportagem que indicava falta de interesse do Santos em renovar com o camisa 10, cujo vínculo atual vai até dezembro. O clube, segundo informações, teria reavaliado a proposta de extensão contratual para um possível acordo de seis meses — até a Copa do Mundo de 2026. Contudo, a família do jogador negou qualquer mudança neste sentido nas tratativas com a cúpula alvinegra.

Em postagem nas redes sociais, o pai e empresário do jogador repudiou a matéria, referindo-se à ela como “Fake News”, e negou o conteúdo. “[…] E ainda usa meu nome. Mais uma vez temos que vir a público desmentir uma notícia. Desta vez o jornal O Globo, através de um dos seus colunistas, endossa tal fato mentiroso. Lastimável”, escreveu. O camisa 10 se manifestou nos comentários pouco depois da publicação do post: “Bando de idiota”. Posição do Santos Questionado sobre a extensão contratual do astro, o presidente Marcelo Teixeira adotou um tom de cautela. Disse, em entrevista na zona mista da Vila, que “é muito cedo” para discutir esse tema com o atleta. O mandatário afirma que o vínculo vigente prioriza estabilidade tanto ao clube quanto ao jogador, sem necessidade de reavaliações imediatas.

“A tendência é que siga conosco. Não pensamos no retorno dele para seis meses ou um ano. Mas se fala de um projeto de médio prazo”, destacou Teixeira. Desde que voltou ao Santos, após sua passagem pelo Al-Hilal, o craque tem enfrentado um processo contínuo de recuperação física. O atacante ainda não retomou a forma ideal depois da cirurgia no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, lesão sofrida em outubro de 2023, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar na Copa do Mundo? Mesmo em meio às incertezas contratuais, o camisa 10 tem mantido a preparação com foco na Seleção Brasileira. O próprio jogador afirmou, durante o programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, que tem trabalhado intensamente para estar em plena condição física.