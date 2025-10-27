Neymar avança em recuperação e é aprovado em testes físicos

Neymar, vale lembrar, trata há mais de um mês uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e comparece ao CT mesmo em dia de folga / Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar compareceu ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira (27) e realizou uma série de avaliações. Aliás, o craque do Santos apresentou resultados considerados positivos pelo DM do Peixe, mesmo em dia de folga para o restante do elenco. Dessa forma, o camisa 10 se aproxima de um retorno. Aliás, a expectativa é que ele esteja apto para encarar o Flamengo, no Maracanã, dia 9/11, às 18h30. Inclusive, Neymar compartilhou em suas redes uma imagem de um dos testes: uma avaliação de impulsão feita em uma plataforma especial, usada para medir a força muscular de cada perna e, aliás, o tempo de reação no contato com o solo.

Além das avaliações de recuperação, o craque, inclusive, participou de atividades específicas com os fisioterapeutas, seguindo à risca o cronograma estabelecido. Essa etapa marca o avanço do processo de transição física — passo fundamental antes de voltar aos treinos com o grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda. Aliás, embora haja expectativa entre os torcedores, uma volta diante do Fortaleza, neste sábado, ainda é tratada como improvável. O Santos prefere cautela, inclusive para evitar qualquer risco de recaída. O cenário mais provável, inclusive, aponta para um retorno no dia 9 de novembro, quando o Peixe enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Há, no entanto, uma projeção mais conservadora — aliás, a favorita de parte do estafe do jogador — que indica a possibilidade de Neymar só retornar mesmo a partir de 19 de novembro, na partida contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Neymar, vale lembrar, trata há mais de um mês uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, o quadríceps. O camisa 10 se machucou em um treino CT Rei Pelé.