MP recorre após réus serem absolvidos em caso do Ninho do Urubu

Entidade, agora, tem um prazo para apresentar as alegações do recurso sobre caso do Incêndio do CT do Flamengo, em 2019 / Crédito: Jogada 10

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com um recurso de apelação no processo referente ao incêndio no Ninho do Urubu. Afinal, os sete réus foram absolvidos em primeira instância na Justiça, na última semana. O episódio no centro de treinamento do Flamengo aconteceu em 8 de fevereiro de 2019, e deixou 10 jovens mortos, além de três feridos. Agora, o MP vai apresentar suas razões para o recurso, e os sete réus vão poder se manifestar antes da decisão em segunda instância.

Ao todo, sete pessoas respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado com resultado morte. São eles: Márcio Garotti (diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020), Marcelo Maia de Sá (diretor adjunto de patrimônio do Flamengo); Danilo Duarte, Fabio Hilário da Silva e Weslley Gimenes (engenheiros responsáveis técnicos da NHJ, empresa de contêineres); Claudia Pereira Rodrigues (responsável pela assinatura dos contratos da NHJ); Edson Colman (sócio da Colman Refrigeração, que realizava manutenção nos aparelhos de ar-condicionado). Depois da abolvição, a Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu publicou uma carta apontando que a absolvição dos réus “renova o sentimento de impunidade e fragiliza o mecanismo de proteção à vida e à segurança. Bandeira de Mello deixou a lista Ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello não mais réu desde fevereiro de 2025. À época, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acatou um pedido do MPRJ. A decisão se deu porque o processo já tinha completado quatro anos, e o ex-mandatário tem mais de 70 anos. Por isso, o tempo para prescrição caiu pela metade. Bandeira foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018. Além do mandatário, o monitor Marcus Vinicius também está fora da lista. O engenheiro Luiz Felipe e o ex-diretor da base rubro-negra Carlos Noval não tiveram denúncias aceitas. O Ministério Público recorreu, mas manteve-se a decisão.