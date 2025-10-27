Mídia lamenta rumos da carreira de Yamal por postura extracampo: “Pena que insista em ser Neymar”

Joia catalã se tornou alvo de debates na imprensa espanhola, e comportamentos fora de campo têm o colocado em comparativo com o ex-Barça

A postura extracampo de Lamine Yamal esteve no centro do debate esportivo espanhol nos últimos dias, mas especialmente após a derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Real Madrid no último domingo (26). Na visão de um dos principais veículos locais, o Marca, o jovem catalão tinha tudo para “ser o melhor do mundo”, mas “escolheu o caminho de Neymar”.

O comparativo com o brasileiro surgiu a partir especialmente de comportamentos — também contrastados aos de Messi e Iniesta — do jovem às vésperas do El Clásico. Isso alinhado, evidentemente, à atuação apagada durante a partida. De acordo com o jornal, Lamine precisa repensar suas atitudes fora de campo, mas também olhar para si dentro dele.

Assinada pelo jornalista Juan Ignacio García-Ochoa, a reportagem avaliou criticamente o desempenho e a postura do jogador de 18 anos. O texto ainda lamenta que o talento tenha escolhido o astro Neymar como inspiração.

“Lamine, que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo. Para isso, precisa ser mais cuidadoso com suas atuações se não quiser se tornar um jogador impopular. Considerando que ele poderia se espelhar em ídolos do Barça como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que ele insista em ser Neymar”, dizia um trecho.

“O camisa 10 do Barça queria o protagonismo na coletiva de imprensa pré-jogo, mas não pôde fazê-lo no Bernabéu. Lamine, que havia provocado o El Clásico com alguns comentários infelizes, esteve na sombra do que era antes, talvez prejudicado por seus problemas pubianos”, completou.