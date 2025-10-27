Mano tem cláusula no contrato para seguir no Grêmio, mas futuro é incerto

A atenção do técnico Mano Menezes está voltada exclusivamente em fazer o Grêmio acabar com a irregularidade que o acompanha no Brasileirão. O foco é colocar a equipe em uma sequência de resultados positivos. Simultaneamente a reta final do torneio, o Imortal passará por eleições presidenciais, situação que provoca uma incerteza na permanência do comandante e sua comissão técnica para a próxima temporada. Apesar de haver uma cláusula para extensão contratual automática se atingir meta.

O treinador acertou o seu retorno ao clube em abril deste ano com vínculo inicialmente até dezembro, mas com a cláusula de ampliação contratual. Mesmo neste cenário, Mano se mostra disposto a não exigir ou insistir pela sua continuidade para 2026. Afinal, Mano pretende possibilitar que o próximo mandatário possa escolher o técnico de sua preferência. O Tricolor gaúcho terá um novo presidente, já que não haverá um candidato da situação. Afinal, Alberto Guerra não tentará se reeleger pelo próximo triênio.

O clube e os representantes do comandante concordaram em incluir uma cláusula de ampliação automática do vínculo se ele conseguisse conduzir o Grêmio de volta para a Libertadores. O desafio não se limita apenas a uma vaga direta para a fase de grupos do torneio continental como também para a pré-Libertadores.

Portanto, o segundo cenário se mostra como mais favorável para o Imortal. Isso porque o dono da atual última vaga na etapa preliminar é o Botafogo, na sexta colocação, com 47 pontos. Importante ressaltar que atualmente o Tricolor gaúcho está na 11ª posição, com oito pontos a menos.

Mesmo assim, o futebol brasileiro pode passar a ter mais duas vagas na Libertadores caso Palmeiras ou Flamengo vençam a atual edição. Além disso, um dos três semifinalistas conquistarem a Copa do Brasil e terminarem o Brasileirão entre primeiro e sétimo lugar.