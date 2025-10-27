Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano tem cláusula no contrato para seguir no Grêmio, mas futuro é incerto

Eleição presidencial, que não terá um candidato de situação, vai definir futuro de Mano Menezes no Imortal
A atenção do técnico Mano Menezes está voltada exclusivamente em fazer o Grêmio acabar com a  irregularidade que o acompanha no Brasileirão. O foco é colocar a equipe em uma sequência de resultados positivos. Simultaneamente a reta final do torneio, o Imortal passará por eleições presidenciais, situação que provoca uma incerteza na permanência do comandante e sua comissão técnica para a próxima temporada. Apesar de haver uma cláusula para extensão contratual automática se atingir meta.

 

O treinador acertou o seu retorno ao clube em abril deste ano com vínculo inicialmente até dezembro, mas com a cláusula de ampliação contratual. Mesmo neste cenário, Mano se mostra disposto a não exigir ou insistir pela sua continuidade para 2026. Afinal, Mano pretende possibilitar que o próximo mandatário possa escolher o técnico de sua preferência. O Tricolor gaúcho terá um novo presidente, já que não haverá um candidato da situação. Afinal, Alberto Guerra não tentará se reeleger pelo próximo triênio.

O clube e os representantes do comandante concordaram em incluir uma cláusula de ampliação automática do vínculo se ele conseguisse conduzir o Grêmio de volta para a Libertadores. O desafio não se limita apenas a uma vaga direta para a fase de grupos do torneio continental como também para a pré-Libertadores.

Portanto, o segundo cenário se mostra como mais favorável para o Imortal. Isso porque o dono da atual última vaga na etapa preliminar é o Botafogo, na sexta colocação, com 47 pontos. Importante ressaltar que atualmente o Tricolor gaúcho está na 11ª posição, com oito pontos a menos.

Mesmo assim, o futebol brasileiro pode passar a ter mais duas vagas na Libertadores caso Palmeiras ou Flamengo vençam a atual edição. Além disso, um dos três semifinalistas conquistarem a Copa do Brasil e terminarem o Brasileirão entre primeiro e sétimo lugar.

Grêmio se dedica para emplacar reação no Brasileiro

Por isso, o Imortal entende a importância de engatar vitórias consecutivas na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois do triunfo sobre o Juventude no clássico, o Tricolor gaúcho muda o seu foco para o Corinthians, em seu compromisso seguinte, pela 31ª rodada di Brasileirão.na Neo Qupimica Arena, no próximo domingo (02/11).

