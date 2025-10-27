Luciano e Maik desfalcam o São Paulo contra o Vasco

Luciano e Maik desfalcam o São Paulo contra o VascoDupla recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e desfalca o Tricolor na próxima partida do Brasileirão
O São Paulo terá dois desfalques confirmados para o confronto diante do Vasco da Gama, no próximo domingo, às 20h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Maik receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste sábado (25/10), no Morumbis. Assim, estão suspensos da partida contra o Cruz-Maltino.
O lateral-direito Maik acabou sendo advertido aos 27 minutos do primeiro tempo, após impedir uma arrancada de Jean Lucas no meio-campo. Segundo a arbitragem, o cartão também aconteceu pelo acúmulo de faltas cometidas pelo jogador até aquele momento.
Já o camisa 10 Luciano, autor do gol que marcou seu centésimo com a camisa tricolor, levou cartão aos oito minutos da segunda etapa por reclamar com veemência após um lance em que alegou ter sofrido um pisão de Sanabria. O árbitro assistente comunicou o protesto ao juiz principal, que aplicou a advertência.
Ambos cumprem suspensão automática e ficam fora da viagem ao Rio de Janeiro. Por outro lado, o técnico Hernán Crespo terá o reforço do zagueiro Ferraresi, que cumpriu suspensão diante do Bahia e volta a ficar à disposição.
Com 41 pontos e ocupando a oitava colocação, o São Paulo busca manter o embalo após encerrar uma sequência negativa de resultados. Além disso, busca seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores de 2026.