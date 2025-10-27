Luciano e Maik desfalcam o São Paulo contra o Vasco

Dupla recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e desfalca o Tricolor na próxima partida do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo terá dois desfalques confirmados para o confronto diante do Vasco da Gama, no próximo domingo, às 20h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Maik receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste sábado (25/10), no Morumbis. Assim, estão suspensos da partida contra o Cruz-Maltino. O lateral-direito Maik acabou sendo advertido aos 27 minutos do primeiro tempo, após impedir uma arrancada de Jean Lucas no meio-campo. Segundo a arbitragem, o cartão também aconteceu pelo acúmulo de faltas cometidas pelo jogador até aquele momento.