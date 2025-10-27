Juventus inicia busca por novo técnico após saída de Igor Tudor

Luciano Spalletti é o favorito da diretoria, mas Mancini e Palladino também estão na mira da Velha Senhora

A Juventus já começou a buscar um novo técnico após a saída de Igor Tudor , demitido após oito jogos sem vitória. Enquanto o clube define o substituto, o time será comandado interinamente por Massimo Brambilla, que vinha dirigindo o elenco sub-23.

De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o principal alvo da diretoria é Luciano Spalletti, ex-treinador da seleção italiana. Campeão da Série A com o Napoli em 2023, Spalletti deixou o comando da Azzurra em junho. Ele gostaria de assinar por um ano e meio, mas pode aceitar um contrato até o fim da temporada, com opção de renovação por mais um ano.

Outros nomes também estão na mira da Juventus. Roberto Mancini aparece como alternativa, enquanto Raffaele Palladino, que passou por Monza e Fiorentina e está livre no mercado, surge como uma terceira opção

