Juventus demite o técnico Igor Tudor após novo revés no Campeonato Italiano

Juventus demite o técnico Igor Tudor após novo revés no Campeonato ItalianoTreinador, que chegou à Velha Senhora em março, deixa o comando com jejum de sete jogos sem vencer e a equipe apenas na 8ª posição
A Juventus oficializou, na manhã desta segunda-feira (27), a demissão do técnico Igor Tudor, que não estava nem sete meses no cargo. Assim, após mais uma derrota na temporada 2025/26, agora para a Lazio, pelo Campeonato Italiano, a direção da Velha Senhora optou por uma mudança no comando da equipe.
Além disso, o comandante amargava um jejum de sete jogos sem vencer, o que incomodou a torcida. A equipe, no momento, ocupa a oitava colocação no Calcio, com apenas três vitórias e 12 pontos em oito partidas.
“O clube agradece a Igor Tudor e a toda a sua comissão técnica pelo profissionalismo e dedicação nos últimos meses e deseja a todos o melhor para o futuro profissional”, frisou o clube italiano.
O croata, portanto, esteve à beira do campo em 24 jogos, com 10 vitórias, oito empates e seis derrotas. Caberá a Massimo Brambilla, treinador da base, assumir a equipe, de forma interina, até que o clube busque um substituto oficial.
Por fim, vale lembrar que esta é a segunda vez que a Juventus demite treinador nos últimos sete meses. Em março, o clube optou pela saída do brasileiro Thiago Motta, que não resistiu aos péssimos resultados daquela ocasião.