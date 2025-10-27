Juventus demite o técnico Igor Tudor após novo revés no Campeonato Italiano

Treinador, que chegou à Velha Senhora em março, deixa o comando com jejum de sete jogos sem vencer e a equipe apenas na 8ª posição / Crédito: Jogada 10

A Juventus oficializou, na manhã desta segunda-feira (27), a demissão do técnico Igor Tudor, que não estava nem sete meses no cargo. Assim, após mais uma derrota na temporada 2025/26, agora para a Lazio, pelo Campeonato Italiano, a direção da Velha Senhora optou por uma mudança no comando da equipe. Além disso, o comandante amargava um jejum de sete jogos sem vencer, o que incomodou a torcida. A equipe, no momento, ocupa a oitava colocação no Calcio, com apenas três vitórias e 12 pontos em oito partidas.