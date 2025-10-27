Itália x Brasil, amistoso feminino: onde assistir e escalações

De acordo com o site “Ogol”, Itália e Brasil já se enfrentaram sete vezes no futebol feminino, com a Amarelinha tendo levado a melhor em todos os confrontos. Isso significa que a Azzurra jamais venceu em partidas contra as brasileiras.

A Seleção Brasileira feminina vai a Parma, nesta terça-feira (28) para encarar a Itália em um amistoso, às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini. As seleções, aliás, vivem fases diferentes na temporada, com o Brasil chegando como favorito para o confronto por conta das atuações mais convincentes. É, aliás, o segundo compromisso das brasileiras em solo europeu.

Onde assistir

A transmissão do amistoso desta terça-feira (28) fica por conta da GETV (streaming), do SporTV (canal fechado) e também da Globo (TV aberta).

Como chega a Itália

A seleção italiana busca reabilitação. No último amistoso, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Japão, e antes disso, caiu diante da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação da semifinal da Eurocopa. O momento, portanto, não é dos melhores: nos cinco compromissos mais recentes, as italianos conquistaram apenas uma vitória. Bonansea e Girelli, que são os grandes nomes da equipe da casa, tenta mudar esse panorama.

Como chega o Brasil

Por outro lado, a Seleção Brasileira Feminina vive ótima fase. A equipe vem embalada por uma vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 em amistoso. Além disso, carrega o título da Copa América nas costas. Com sete jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias e dois empates, a seleção brasileira chega confiante para o confronto. Diante disso, o técnico Arthur Elias não deve fazer mudanças para o jogo desta terça-feira e, portanto, vai manter o mesmo contra as ingleses no último fim de semana.

ITÁLIA x BRASIL

Amistoso Feminino

Data-Hora: 28/10/2025 (terça-feira), às 13h15 (de Brasília)

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

ITÁLIA: Giuliani; Federica D’Auria, Lenzini, Linari; Elisabetta Oliviero, Emma Severini, Eva Schatzer, Giada Greggi, Bonansea; Girelli e Alice Corelli. Técnico: Andrea Soncin.

BRASIL: Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza, Yasmim; Duda Sampaio, Angelina; Luany, Bia Zaneratto, Dudinha e Ludmila. Técnico: Arthur Elias.