Invencível: com Barros de titular, Vasco não sabe o que é perder

Na vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruz-Maltino chegou ao 11º jogo de invencibilidade com o volante na equipe / Crédito: Jogada 10

O volante Barros é o símbolo da grande fase vivida pelo Vasco. Isso porque o jogador segue invicto desde que virou titular do time. Ao todo são 11 jogos sem perder, com quatro empates e sete vitórias, as últimas seis em sequência. A última derrota do Vasco foi para o Palmeiras, justamente quando Barros cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Na ocasião o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 0, placar construído pelo adversário no primeiro tempo.