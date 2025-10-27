Invencível: com Barros de titular, Vasco não sabe o que é perder

Invencível: com Barros de titular, Vasco não sabe o que é perderNa vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruz-Maltino chegou ao 11º jogo de invencibilidade com o volante na equipe
O volante Barros é o símbolo da grande fase vivida pelo Vasco. Isso porque o jogador segue invicto desde que virou titular do time. Ao todo são 11 jogos sem perder, com quatro empates e sete vitórias, as últimas seis em sequência.
A última derrota do Vasco foi para o Palmeiras, justamente quando Barros cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Na ocasião o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 0, placar construído pelo adversário no primeiro tempo.
A entrada de Barros deu mais força e vitalidade ao meio-campo do Vasco. O jogador tem se destacado nas ações defensivas, mas também demonstra qualidade na saída de bola. Constantemente durante as partidas, o volante recua na linha dos zagueiros para iniciar as jogadas, mostrando grande adaptação ao estilo de jogo de Fernando Diniz.
Inclusive Barros se tornou uma espécie de xodó do treinador, tanto que virou titular absoluto do Vasco. A maior evidência disso tem relação com Hugo Moura, que diante do Red Bull Bragantino foi reserva pela primeira vez sob o comando do Diniz. O volante entrou na segunda etapa, mas no lugar de Tchê Tchê. Barros segue intocável e invicto.