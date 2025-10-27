Grêmio confia em fase artilheira de Carlos Vinicius para arrancar no Brasileiro

IMPACTANTE! O atacante Carlos Vinícius roubou a cena ao levar o Grêmio a vitória sobre o Juventude por 3 a 1 sobre o Juventude, no último domingo (26). Isso porque ele marcou os três gols do triunfo da sua equipe, que alcançou os 39 pontos e a 11ª posição. Deste modo, o Imortal passa a apostar no momento artilheiro do jogador para conseguir uma arrancada no Brasileirão.

Mesmo que assegurar a vaga na próxima Libertadores tenha se tornado difícil pela sua oscilação no Campeonato Brasileiro, o Imortal ainda tem esperança que consiga êxito na missão. Desde que o jogador assumiu a titularidade com a contusão de Braithwaite, o centroavante já contém seis gols nos últimos quatro jogos, que esteve em campo. Até porque, ele não atuou em quatro das últimas oito partidas do time na competição.