Grêmio confia em fase artilheira de Carlos Vinicius para arrancar no Brasileiro

Grêmio confia em fase artilheira de Carlos Vinicius para arrancar no BrasileiroO centroavante do Imortal soma seis gols em sete jogos pelo Grêmio e assume a vice-artilharia na temporada e iguala feiro de Suárez
IMPACTANTE! O atacante Carlos Vinícius roubou a cena ao levar o Grêmio a vitória sobre o Juventude por 3 a 1 sobre o Juventude, no último domingo (26). Isso porque ele marcou os três gols do triunfo da sua equipe, que alcançou os 39 pontos e a 11ª posição. Deste modo, o Imortal passa a apostar no momento artilheiro do jogador para conseguir uma arrancada no Brasileirão.
Mesmo que assegurar a vaga na próxima Libertadores tenha se tornado difícil pela sua oscilação no Campeonato Brasileiro, o Imortal ainda tem esperança que consiga êxito na missão. Desde que o jogador assumiu a titularidade com a contusão de Braithwaite, o centroavante já contém seis gols nos últimos quatro jogos, que esteve em campo. Até porque, ele não atuou em quatro das últimas oito partidas do time na competição.
A propósito, em sete oportunidades nas quais esteve em campo com a camisa do Grêmio, ele já marcou seis gols. Assim, com somente pouco mais de dois meses no elenco, já assumiu a vice-liderança na artilharia, atrás somente do dinamarquês, com 15 gols. Segundo o site “Sofascore”, nos 75 minutos que Carlos Vinícius esteve no gramado, o camisa 95 sobressaiu pela eficiência.
Isso porque, ele finalizou quatro vezes no clássico e marcou os três gols. Ele também ganhou cinco duelo dos dez que teve pelo chão, além das quatro faltas sofridas. Com os três gols, o centroavante voltou a repetir um feito, que um atacante do Tricolor gaúcho não alcançava desde janeiro de 2020 com Luis Suárez.