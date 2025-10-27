Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio confia em fase artilheira de Carlos Vinicius para arrancar no Brasileiro

O centroavante do Imortal soma seis gols em sete jogos pelo Grêmio e assume a vice-artilharia na temporada e iguala feiro de Suárez
IMPACTANTE! O atacante Carlos Vinícius roubou a cena ao levar o Grêmio a vitória sobre o Juventude por 3 a 1 sobre o Juventude, no último domingo (26). Isso porque ele marcou os três gols do triunfo da sua equipe, que alcançou os 39 pontos e a 11ª posição. Deste modo, o Imortal passa a apostar no momento artilheiro do jogador para conseguir uma arrancada no Brasileirão.

Mesmo que assegurar a vaga na próxima Libertadores tenha se tornado difícil pela sua oscilação no Campeonato Brasileiro, o Imortal ainda tem esperança que consiga êxito na missão. Desde que o jogador assumiu a titularidade com a contusão de Braithwaite, o centroavante já contém seis gols nos últimos quatro jogos, que esteve em campo. Até porque, ele não atuou em quatro das últimas oito partidas do time na competição.

A propósito, em sete oportunidades nas quais esteve em campo com a camisa do Grêmio, ele já marcou seis gols. Assim, com somente pouco mais de dois meses no elenco, já assumiu a vice-liderança na artilharia, atrás somente do dinamarquês, com 15 gols. Segundo o site “Sofascore”, nos 75 minutos que Carlos Vinícius esteve no gramado, o camisa 95 sobressaiu pela eficiência.

Isso porque, ele finalizou quatro vezes no clássico e marcou os três gols. Ele também ganhou cinco duelo dos dez que teve pelo chão, além das quatro faltas sofridas. Com os três gols, o centroavante voltou a repetir um feito, que um atacante do Tricolor gaúcho não alcançava desde janeiro de 2020 com Luis Suárez.

