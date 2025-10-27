Fluminense quer “conexão ainda mais forte” da torcida em reta final

Tricolor terá sequência decisiva por vaga na direta na Libertadores pelo Brasileirão e ainda a disputa da semifinal da Copa do Brasil

Autor do gol da vitória contra o Internacional, Samuel Xavier fez um apelo à torcida para que reforce ainda mais a conexão com os jogadores. Além das decisões pelo Brasileirão, o Fluminense também tem pela frente as semifinais contra o Vasco em dezembro, depois do campeonato nacional.

O Fluminense ainda não conseguiu de fato convencer os torcedores, e os públicos no Maracanã não são de encher os olhos. Fica, aliás, muito aquém do que já se viu em 2022 e 2023, anos gloriosos. No entanto, o Tricolor entrou em reta final de temporada com decisões a definir em busca da vaga por Libertadores. Na próxima quarta-feira (29), a equipe comandada por Zubeldía enfrenta o Ceará, que luta contra o rebaixamento, às 19h, no Maracanã, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

“A torcida fica chateada com alguns resultados, mas acho que não é o momento de termos essa distância entre o time e o torcedor. A gente depende muito do nosso torcedor. Sei bem o que é jogar com o Maracanã lotado, a nosso favor. Isso faz muita diferença. Nessa reta final, essa conexão precisa ser ainda mais forte”, afirmou Samuel Xavier.

“Espero que o nosso torcedor continue com a gente até o fim, acreditando. O torcedor do Fluminense sabe bem que, quando está com a gente no Maracanã, ele vira o nosso combustível para buscar as vitórias. Então, o que eu tenho a dizer é para acreditar e vir junto com a gente”, complementou o jogador.

Técnico destaca importância

Além do lateral, o técnico Luís Zubeldía também falou sobre a importância de ter a torcida perto e como ela influencia no rendimento do time dentro do estádio. Contra o Colorado, foram mais de 20 mil pessoas no estádio.

“É sempre importante jogar como mandante, eu gosto. Pudemos responder às expectativas da torcida e também à nossa, porque trabalhamos para fazer um bom jogo, pudemos fazer um bom espetáculo. Quando você faz isso e ganha, a alegria é dobrada. Primeiro por ganhar e segundo porque está entregando um bom rendimento ao seu público. Estamos contentes por ter respondido bem, e assim as pessoas podem vir para desfrutar do futebol.