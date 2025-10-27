Fluminense doa brinquedos para moradores da Cidade de Deus

Fluminense doa brinquedos para moradores da Cidade de DeusAção também entregou dois mil saquinhos de São Cosme e Damião na comunidade localizada próxima ao CT Carlos Castilho
O Fluminense distribuiu, na última semana, cerca de 400 brinquedos para pequenos moradores da Cidade de Deus, comunidade localizada nas proximidades do Centro de Treinamento Carlos Castilho. A ação, realizada para celebrar o Dia das Crianças, contemplou crianças atendidas pelo projeto Canelinhas e contou com a presença do presidente da Associação de Moradores local.
Além dos brinquedos, a ação também entregou 2 mil saquinhos de doces pelo Dia de São Cosme e Damião, celebrado no fim de setembro.
O Fluminense vem realizando diversas ações sociais para os moradores da comunidade, especialmente na Páscoa e no Dia das Crianças. Além disso, no ano passado, o clube distribuiu 1,2 tonelada de alimentos não-perecíveis a moradores da CDD. Na ocasião, 70 famílias da comunidade receberam as cestas.
O Canelinhas FC é uma iniciativa que desde 2016 vem desenvolvendo um importante papel para as crianças e adolescentes da comunidade. O projeto oferece atividades de futebol para crianças e jovens entre 7 e 17 anos, além de promover ações nas áreas sociais e educacionais. O Canelinhas FC recebe apoio da Farmanguinhos.
