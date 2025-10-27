Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense doa brinquedos para moradores da Cidade de Deus

Ação também entregou dois mil saquinhos de São Cosme e Damião na comunidade localizada próxima ao CT Carlos Castilho
Autor Jogada 10
O Fluminense distribuiu, na última semana, cerca de 400 brinquedos para pequenos moradores da Cidade de Deus, comunidade localizada nas proximidades do Centro de Treinamento Carlos Castilho. A ação, realizada para celebrar o Dia das Crianças, contemplou crianças atendidas pelo projeto Canelinhas e contou com a presença do presidente da Associação de Moradores local.

Além dos brinquedos, a ação também entregou 2 mil saquinhos de doces pelo Dia de São Cosme e Damião, celebrado no fim de setembro.

O Fluminense vem realizando diversas ações sociais para os moradores da comunidade, especialmente na Páscoa e no Dia das Crianças. Além disso, no ano passado, o clube distribuiu 1,2 tonelada de alimentos não-perecíveis a moradores da CDD. Na ocasião, 70 famílias da comunidade receberam as cestas.

O Canelinhas FC é uma iniciativa que desde 2016 vem desenvolvendo um importante papel para as crianças e adolescentes da comunidade. O projeto oferece atividades de futebol para crianças e jovens entre 7 e 17 anos, além de promover ações nas áreas sociais e educacionais. O Canelinhas FC recebe apoio da Farmanguinhos.

Fluminense

