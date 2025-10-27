Fluminense doa brinquedos para moradores da Cidade de Deus

Ação também entregou dois mil saquinhos de São Cosme e Damião na comunidade localizada próxima ao CT Carlos Castilho / Crédito: Jogada 10

O Fluminense distribuiu, na última semana, cerca de 400 brinquedos para pequenos moradores da Cidade de Deus, comunidade localizada nas proximidades do Centro de Treinamento Carlos Castilho. A ação, realizada para celebrar o Dia das Crianças, contemplou crianças atendidas pelo projeto Canelinhas e contou com a presença do presidente da Associação de Moradores local. Além dos brinquedos, a ação também entregou 2 mil saquinhos de doces pelo Dia de São Cosme e Damião, celebrado no fim de setembro.