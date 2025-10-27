Fluminense deve ter retornos importantes e pode entrar no G6 se vencer o Ceará

Tricolor deve ter as voltas de Freytes e Martinelli, enquanto Nonato também pode figurar entre os relacionados diante do Vozão

Depois do triunfo sobre o Internacional, no Maracanã, o Fluminense terá uma semana decisiva, visto que tem chance de entrar no G6 caso vença o Ceará, na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro. Assim, existe a possibilidade do técnico Luís Zubeldía ter até quatro “reforços” para o jogo com o Vozão, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, no momento, o time soma 44 pontos, na 7ª posição. No entanto, se vencer o confronto, empatará em número de pontos com o arquirrival Botafogo, mas ficará com o sexto lugar por causa do número de vitórias.