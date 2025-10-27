Fluminense deve ter retornos importantes e pode entrar no G6 se vencer o Ceará

Fluminense deve ter retornos importantes e pode entrar no G6 se vencer o CearáTricolor deve ter as voltas de Freytes e Martinelli, enquanto Nonato também pode figurar entre os relacionados diante do Vozão
Depois do triunfo sobre o Internacional, no Maracanã, o Fluminense terá uma semana decisiva, visto que tem chance de entrar no G6 caso vença o Ceará, na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro. Assim, existe a possibilidade do técnico Luís Zubeldía ter até quatro “reforços” para o jogo com o Vozão, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.
Dessa forma, no momento, o time soma 44 pontos, na 7ª posição. No entanto, se vencer o confronto, empatará em número de pontos com o arquirrival Botafogo, mas ficará com o sexto lugar por causa do número de vitórias.
O comandante terá a volta do zagueiro Juan Freytes, que não enfrentou o Colorado porque cumpriu suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. A tendência, portanto, é que ele seja titular no lugar de Ignácio.
Além disso, o volante Martinelli também deve retornar aos titulares. Até porque a comissão técnica optou por preservá-lo no último sábado (25), por causa de um controle de carga, alta minutagem e risco de uma possível lesão.
Dos nomes que estão no departamento médico, Nonato é o que tem mais chances de figurar entre os relacionados. Afinal, já existia a possibilidade do volante encarar o Inter, algo que não se concretizou. O jogador já está apto pra voltar aos gramados e pode ser um reforço importante.
Por fim, Paulo Henrique Ganso também pode retornar. Contudo, o camisa 10 ainda está em fase de transição depois de se recuperar de uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda. Ele está fora de combate desde o dia 16 de setembro e ainda não treinou com o elenco, o que deve retardar um pouco mais a volta aos relacionados de Zubeldía.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.