Flamengo repudia atitude de torcedora e preços de ingressos no Castelão

Rubro-Negro perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, no último sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo repudiou, nesta segunda-feira (27), alguns episódios durante a derrota para o Fortaleza, pelo Brasileirão, no último sábado. Além de protestar contra os altos preços de ingressos praticados para os visitantes no Castelão, o Rubro-Negro também lamentou a postura de uma torcedora tricolor. Sobre os ingressos, o clube carioca reafirmou o “compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência”. Então, acusou o Fortaleza de ir na “contramão desse espírito” e adotar uma política “incompatível com o princípio da isonomia”:

Na sequência, o comunicado do Flamengo, aliás, cita que não houve isonomia da política de preços para o setor visitante. A torcida do Flamengo, que representou 24% do público do jogo, foi responsável por 70% da bilheteria. Em média, o torcedor rubro-negro pagou, portanto, R$ 231,95 no ingressos. Para a torcida do Fortaleza, o ingresso custou R$ 60 (R$ 30 a meia). “Enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão. Este valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões”, diz trecho do comunicado. Críticas à torcedora do Fortaleza Na sequência, o rubro-negro criticou a torcedora que intimidou dois homens vestindo camisas pretas no setor do Fortaleza. A acusação da tricolor, aliás, era a de que eles eram apoiadores do Flamengo e estavam invadindo o local.