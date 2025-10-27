Escândalo de apostas abala arbitragem na Turquia

Escândalo de apostas abala arbitragem na TurquiaPresidente da federação revela que mais de 150 árbitros apostavam ativamente; investigação expõe crise e pode levar à chegada de estrangeiros
O presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, revelou um escândalo que abalou o futebol do país: entre os 571 árbitros que atuam nas ligas profissionais, 371 têm contas em sites de apostas, e 152 deles apostam regularmente.
Em coletiva de imprensa realizada em Istambul, Haciosmanoglu afirmou ter determinado que a Comissão Disciplinar aja imediatamente contra os envolvidos. Segundo ele, todos os casos serão encaminhados às autoridades competentes, e os responsáveis receberão punições conforme o regulamento da federação.
Além disso, pelas regras da TFF, árbitros flagrados nesse tipo de situação podem ser suspensos ou afastados por um período de três meses a um ano.
A investigação, conduzida há vários meses em parceria com órgãos governamentais, revelou dados impressionantes. 10 árbitros fizeram mais de 10 mil apostas, e um deles chegou a registrar 18.227 apostas — o maior número da lista.
“Hoje é um ponto de virada para o futebol turco, um recomeço. Estamos limpando a casa. Também fizemos uma autoavaliação, incluindo a diretoria, e vamos divulgar os resultados em breve”, disse Haciosmanoglu.
Além disso, o caso surge em meio a uma crise de confiança na arbitragem do país. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, clubes turcos têm reclamado constantemente de erros e já há discussões sobre o uso de árbitros estrangeiros.
Em fevereiro de 2025, o esloveno Slavko Vincic apitou o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, tornando-se o primeiro árbitro estrangeiro em 55 anos a comandar um dérbi turco. Ou seja, um reflexo da perda de credibilidade da arbitragem local.