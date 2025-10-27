Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escândalo de apostas abala arbitragem na Turquia

Presidente da federação revela que mais de 150 árbitros apostavam ativamente; investigação expõe crise e pode levar à chegada de estrangeiros
O presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, revelou um escândalo que abalou o futebol do país: entre os 571 árbitros que atuam nas ligas profissionais, 371 têm contas em sites de apostas, e 152 deles apostam regularmente.

Em coletiva de imprensa realizada em Istambul, Haciosmanoglu afirmou ter determinado que a Comissão Disciplinar aja imediatamente contra os envolvidos. Segundo ele, todos os casos serão encaminhados às autoridades competentes, e os responsáveis receberão punições conforme o regulamento da federação.

Além disso, pelas regras da TFF, árbitros flagrados nesse tipo de situação podem ser suspensos ou afastados por um período de três meses a um ano.

A investigação, conduzida há vários meses em parceria com órgãos governamentais, revelou dados impressionantes. 10 árbitros fizeram mais de 10 mil apostas, e um deles chegou a registrar 18.227 apostas — o maior número da lista.

“Hoje é um ponto de virada para o futebol turco, um recomeço. Estamos limpando a casa. Também fizemos uma autoavaliação, incluindo a diretoria, e vamos divulgar os resultados em breve”, disse Haciosmanoglu.

Além disso, o caso surge em meio a uma crise de confiança na arbitragem do país. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, clubes turcos têm reclamado constantemente de erros e já há discussões sobre o uso de árbitros estrangeiros.

Em fevereiro de 2025, o esloveno Slavko Vincic apitou o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, tornando-se o primeiro árbitro estrangeiro em 55 anos a comandar um dérbi turco. Ou seja, um reflexo da perda de credibilidade da arbitragem local.

