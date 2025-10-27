Eleição do Fluminense começa a se desenhar; entenda os próximos passos do pleito

Futuro mandatário será o responsável por conduzir o processo de criação e venda de uma possível SAF do Tricolor a partir de 2026 / Crédito: Jogada 10

Em meio à reta final da temporada, o Fluminense terá momentos decisivos também fora de campo. Afinal, o clube terá uma das eleições mais importantes de sua história, com uma proposta de instituição da SAF no horizonte. O pleito deve ocorrer na segunda quinzena de novembro, ainda sem data definida, de forma oficial, nos dias 22 ou 29. Nesse sentido, há cinco pré-candidatos que almejam a presidência do Tricolor: Ademar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo, Mattheus Montenegro e Ricardo Mazella. Por outro lado, existe a possibilidade de que nem todos consigam permanecer na disputa até a votação.

Até porque para formar uma chapa e se tornar, de forma efetiva, candidato neste certame, é necessário ter 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários do clube. Ademar e Mattheus afirmaram que possuem número suficiente para oficializar a candidatura. Na última semana, Rafael Rolim, pré-candidato a vice da chapa de Celso Barros, optou por não seguir na disputa e alegou “divergências na condução do futebol”. Entenda o cenário político do Tricolor De acordo com o estatuto do clube carioca, o período de inscrição das chapas vai do dia 1º até o dia 15 de novembro. No Fluminense, os sócios-torcedores, que no momento são 37.830 membros, podem votar para decidir o novo presidente. Mas vale lembrar que apenas os adimplentes há dois anos ininterruptos estão aptos a participar, assim como os proprietários e contribuintes.