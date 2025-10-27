Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa da Alemanha 2025/26
As emoções da Copa da Alemanha 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (28), Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund se enfrentam às 14h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela 2ª rodada do torneio.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: De Bruyne sofre grave lesão e preocupa Napoli para a sequência da temporada
Como chega o Eintracht Frankfurt
O Frankfurt faz um início de temporada irregular, mas vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o St. Pauli no Campeonato Alemão. Porém, antes, a equipe vinha de quatro jogos seguidos sem vitória, com duas goleadas sofridas para Liverpool e Atlético de Madrid na Champions, ambas por 5 a 1, além de uma derrota por 3 a 0 para o Bayern e um empate fora de casa com o Freiburg na Bundesliga.
Na primeira rodada da Copa da Alemanha, o time avançou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Engers.
Para o duelo desta terça-feira, o técnico Dino Toppmoller não poderá contar com Jessic Ngankam, Elias Baum e Oscar Hojlund, todos lesionados.
ℹ️BesucherinfosDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags