Del Valle comunica que Cazares teve lesão ligamentar no joelho

De acordo com a representação de Sangolquí, exames constataram que o atleta de 33 anos rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco medial do joelho direito.

Não será na próxima terça-feira (28), em Belo Horizonte, que o meio-campista Juan Cazares (hoje, no Independiente del Valle) vai reencontrar um de seus ex-clubes, o Atlético-MG. A saber, o duelo em questão vale vaga na decisão da Sul-Americana .

O problema físico em questão surgiu no dia 17 de outubro, em compromisso contra o Orense, pelo Campeonato Equatoriano. A partida em questão ocorreu na véspera do duelo continental contra o Galo. Por isso, ele também não estava entre os relacionados da partida que terminou 1 a 1, na casa da IDV.

Como forma de tratamento, Cazares passou por cirurgia e, agora, está em processo de recuperação que deve durar período entre seis a nove meses. Ou seja, não sendo mais peça válida para o Del Valle no restante de 2025.

Juan Cazares chegou ao Independiente del Valle nesta temporada e, de maneira rápida, ganhou espaço como figura de participação considerável no setor criativo. Em números, são 35 jogos feitos no ano, com quatro gols e quatro assistências, entre Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Equatoriano e Copa Equador.



