Defesa do Botafogo vira motivo de dor de cabeça

Nos dez últimos jogos, a defesa do Botafogo só saiu zerada em duas oportunidades: nas vitórias sobre Mineiro (em casa) e Ceará (fora), ambas pelo Campeonato Brasileiro. São 15 gols sofridos neste recorte.

No fim de julho, o técnico Davide Ancelotti iniciou a carreira no Botafogo com uma marca importante: uma defesa sólida e que sofria poucos gols. Com o italiano, aliás, a retaguarda passou incólume nos três primeiros encontros desta nova era (Vasco, Vitória e Sport). Logo depois, ainda repetiu a façanha (Bragantino, Fortaleza e LDU). Hoje, porém, o panorama mudou de forma drástica. Balançar a rede do Alvinegro não é uma tarefa tão difícil para os adversários. No último domingo (26), por exemplo, no Estádio Nilton Santos, o Santos arrancou um 2 a 2 com os donos da casa.

A zaga ainda passou pela perda de Pantaleão, que só retorna em 2026, assim como Bastos. Os dois, inclusive, passaram por cirurgias nesta temporada. Na defesa, Davide também promoveu testes, como recuar Newton para atuar ao lado de Barboza. Outro jogador fora da posição que costuma a aparecer por ali também é o lateral-esquerdo Marçal. Para o técnico italiano, as lesões no setor explicam um pouco da queda de rendimento.

“Seguimos trabalhando na fase defensiva. É verdade que a linha quando eu cheguei era outra, agora temos que adaptar um pouco. Perdemos um jogador que acho fundamental, que é o Pantaleão, não só para defender mais baixo, mas também acima. O time defende um pouco mais atrás e gera ao adversário um pouco mais de oportunidades. Temos que seguir adaptando, tenho confiança nos zagueiros que tenho.

Davide Ancelotti também defende as mudanças que promoveu na cozinha alvinegra, principalmente quando não tem Barboza, jogador que vem recebendo um número considerável de cartões amarelos e, assim, defalcando o time alvinegro por suspensão.

“Acho que Marçal e David Ricardo entregaram muito no último jogo em que não tivemos o Barboza, Newton hoje fez um jogo correto. Claro que o foco está aí. Os gols sofridos para o Santos são mais do que sobre um sistema defensivo, são temas pontuais. Temos que seguir no foco na bola parada e também na fase defensiva”, colocou o treinador europeu do Mais Tradicional.