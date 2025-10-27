Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho nele! Torcida do Atlético faz site para acompanhar minutagem de Biel

De olho nele! Torcida do Atlético faz site para acompanhar minutagem de Biel

Atacante chegou no Galo na última janela de transferências por empréstimo de um ano junto ao Sporting-POR
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A torcida do Atlético não está de brincadeira e acompanha, literalmente, cada minuto do atacante Biel em campo pela equipe. Isso porque o Galo terá que realizar a compra do jogador caso atinja uma minutagem pré-definida.

Assim, os torcedores criaram um site para acompanhar a porcentagem do tempo que o atacante atua pelo Atlético. Titular na vitória contra o Ceará, Biel deixou o campo no intervalo. No entanto, somou mais de 45 minutos na partida. No momento, ele soma 26,71% de minutos possíveis em campo pela equipe.

Biel chegou ao Galo na última janela de transferências por empréstimo de um ano junto ao Sporting-POR. Porém, se o atacante terminar o contrato com mais de 33,3% dos minutos jogados, o Galo será obrigado a comprá-lo por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões).

Carreira de Biel

Biel, de 24 anos, começou sua carreira profissional no Fluminense. Depois, passou pelo Grêmio antes de chegar ao Bahia e ser negociado com o Sporting. Seu melhor momento foi em 2024, antes de se transferir para Portugal, quando fez 47 jogos, marcou seis gols e deu 10 assistências.

Aliás, antes de negociar com o Atlético, outro clube brasileiro demonstrou interesse em contar com o jogador na equipe: o Corinthians. O Timão, portanto, ficou perto de contratá-lo, mas avisou por meio de uma nota o fim da negociação.

Pelo Galo, Biel soma 16 partidas entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Até o momento, ainda não balançou as redes nenhuma vez, mas já contribuiu com duas assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar