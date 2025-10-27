De olho nele! Torcida do Atlético faz site para acompanhar minutagem de Biel

Atacante chegou no Galo na última janela de transferências por empréstimo de um ano junto ao Sporting-POR / Crédito: Jogada 10

A torcida do Atlético não está de brincadeira e acompanha, literalmente, cada minuto do atacante Biel em campo pela equipe. Isso porque o Galo terá que realizar a compra do jogador caso atinja uma minutagem pré-definida. Assim, os torcedores criaram um site para acompanhar a porcentagem do tempo que o atacante atua pelo Atlético. Titular na vitória contra o Ceará, Biel deixou o campo no intervalo. No entanto, somou mais de 45 minutos na partida. No momento, ele soma 26,71% de minutos possíveis em campo pela equipe.

Biel chegou ao Galo na última janela de transferências por empréstimo de um ano junto ao Sporting-POR. Porém, se o atacante terminar o contrato com mais de 33,3% dos minutos jogados, o Galo será obrigado a comprá-lo por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões). Carreira de Biel Biel, de 24 anos, começou sua carreira profissional no Fluminense. Depois, passou pelo Grêmio antes de chegar ao Bahia e ser negociado com o Sporting. Seu melhor momento foi em 2024, antes de se transferir para Portugal, quando fez 47 jogos, marcou seis gols e deu 10 assistências. Aliás, antes de negociar com o Atlético, outro clube brasileiro demonstrou interesse em contar com o jogador na equipe: o Corinthians. O Timão, portanto, ficou perto de contratá-lo, mas avisou por meio de uma nota o fim da negociação.