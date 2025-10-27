De Bruyne sofre grave lesão e preocupa Napoli para a sequência da temporada

“Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter, Kevin De Bruyne passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma ruptura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou seu programa de reabilitação”, publicou o clube, que não deu mais detalhes do tempo de recuperação.

O belga se lesionou aos 32 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão. Ele cobrou o pênalti que abriu o marcador, porém, de forma imediata, levou a mão à coxa. Com a saída do meio-campista, o técnico Antonio Conte fez a primeira mudança do jogo ao colocar Olivera, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Aos 34 anos, o atleta é o artilheiro do Napoli no Campeonato Italiano, com quatro gols. Além disso, lidera a artilharia do time na temporada ao lado de Hojlund e McTominay.