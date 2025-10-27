De Bruyne sofre grave lesão e preocupa Napoli para a sequência da temporada

De Bruyne sofre grave lesão e preocupa Napoli para a sequência da temporadaBelga, de 34 anos, contundiu o bíceps femoral da perna direita ao cobrar pênalti no triunfo por 3 a 1 sobre a Inter de Milão no Calcio
O Napoli vive um bom momento na temporada e assumiu a liderança do Campeonato Italiano após o fim da oitava rodada. Entretanto, o clube teve uma péssima notícia para a sequência de 2025/26, pois De Bruyne sofreu grave lesão na coxa direita e preocupa para o restante das competições.
“Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter, Kevin De Bruyne passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma ruptura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou seu programa de reabilitação”, publicou o clube, que não deu mais detalhes do tempo de recuperação.
O belga se lesionou aos 32 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão. Ele cobrou o pênalti que abriu o marcador, porém, de forma imediata, levou a mão à coxa. Com a saída do meio-campista, o técnico Antonio Conte fez a primeira mudança do jogo ao colocar Olivera, aos 37 minutos do primeiro tempo.
Aos 34 anos, o atleta é o artilheiro do Napoli no Campeonato Italiano, com quatro gols. Além disso, lidera a artilharia do time na temporada ao lado de Hojlund e McTominay.
Por fim, a equipe volta a campo na próxima terça-feira (28), às 14h30 (de Brasília), contra o Lecce, pelo Calcio. No momento, a equipe azul som 18 pontos, empatada com a Roma, porém está na ponta por ter um saldo melhor (7 x 5).
