Davide cobra competitividade no Botafogo e estuda formação com três volantes

Técnico do Glorioso tem uma semana para avaliar se vale a pena visitar o Mirassol com uma estratégia diferente dos últimos encontros

“Na minha cabeça, agora, quem será que vai ser o titular contra o Mirassol? Ainda não sei. Temos uma semana de treino. Então, eu quero competitividade dentro do time”, ponderou Ancelottinho.

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti já começa a pensar na visita ao Mirassol, no sábado (1), às 18h30, no Maião, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, porém, o técnico italiano prometeu uma cobrança ao elenco alvinegro, após o empate com o Santos por 2 a 2, no Estádio Nilton Santos, no último domingo (26), pela mesma competição .

Em seguida, Davide revelou que pode enfrentar a sensação do Campeonato Brasileiro com uma trinca de volantes, algo que, aliás, já foi motivo de desgaste ainda neste ano.

“Temos a possibilidade de jogar com três volantes, claramente. Acho que podemos adaptar Correa e Savarino em jogar em uma posição mais de volante que de meia, também. Acho que Savarino e Correa podem jogar em um 4-3-3 pela esquerda, dependendo do que você vai pedir. Eu cheguei aqui pensando que eles só poderiam jogar como meia, mas posso trocar de ideia. Então, eu tenho muito tempo para pensar daqui até sábado”, esboçou.

Curiosamente, para a posição, o Botafogo tem apenas três nomes no elenco principal: Newton, Freitas e Danilo.

Sexto lugar com 47 pontos, o Botafogo tem como meta terminar no G6 para garantir vaga na próxima Copa Libertadores. Caso não obtenha êxito, o Mais Tradicional dependerá de títulos dos clubes que estiverem à frente na tabela. Já o Mirassol é o quarto colocado, com 55 pontos.