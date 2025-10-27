Da elite inglesa ao caos nacional: o que falta ao futebol brasileiro?

A falta de voz dos jogadores nessas decisões, aliás, reforça a sensação de que o futebol brasileiro é conduzido por interesses que ignoram o essencial: o jogo em si.

Além da arbitragem, o treinador apontou problemas como a qualidade dos gramados e o calendário extenuante. São fatores que afetam diretamente o desempenho dos atletas e a qualidade do futebol apresentado. Curiosamente, esses temas não são prioridade nas discussões das ligas LFU e Libra, que se concentram em acordos comerciais e distribuição de receitas, ignorando aspectos fundamentais do jogo.

A CBF, por sua vez, tenta mostrar disposição para mudanças. Enviou Rodrigo Cintra, coordenador da comissão de arbitragem, à Inglaterra para estudar os métodos da PGMO (Professional Game Match Officials), órgão que regula os árbitros profissionais da Premier League.

Inglaterra e a visão do produto futebol

Em 2024, estive em Londres para cobrir dois amistosos da Seleção Brasileira e ouvi falar de como a metodologia da PGMO é eficaz. Lá, os árbitros são remunerados com salários fixos, bônus por jogo, seguros e prêmios por desempenho. Trabalham exclusivamente na liga e se dedicam até dez horas/dia à preparação física, técnica e teórica. É um modelo que valoriza a arbitragem como profissão e não como atividade paralela, como ainda ocorre no Brasil.

Os árbitros britânicos, aliás, são considerados profissionais de alto nível, recebendo suporte completo em treinamento físico, acompanhamento psicológico e acesso à tecnologia avançada. O reconhecimento começa pela formação rigorosa e se consolida na confiança que o sistema deposita em seu desempenho. Embora a profissionalização não elimine totalmente os equívocos, ela contribui para que sejam menos frequentes e mais transparentes.