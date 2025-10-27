Conmebol inicia pré-cadastro para ingressos da final da Libertadores

Conmebol inicia pré-cadastro para ingressos da final da LibertadoresTorcedores interessados podem se registrar até 30 de outubro; Decisão está marcada para 29 de novembro, em Lima, capital do Peru
A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (27), o início do pré-cadastro para os torcedores interessados em comprar ingressos para assistir à final da Libertadores de 2025, que será em Lima, no Peru. A decisão será no dia 29 de novembro. As semifinais, aliás, são Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU. Dois desses times estão na decisão do torneio continental.
As pré-inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, e estarão disponíveis até as 23h59 da quinta-feira, 30 de outubro. Assim, os torcedores serão avisados com antecedência sobre a venda de ingressos, otimizando o tempo de compra e o acesso às entradas disponíveis.
Os finalistas da Libertadores terão definição nesta semana. O Flamengo visita o Racing-ARG, na quarta-feira, pelo jogo da volta, e se classifica à decisão somente com um empate. Do outro lado, o Palmeiras recebe a LDU, na quinta-feira, e precisa vencer por três gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis.
A final da Libertadores ocorrerá no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O estádio pertencente ao Universitario tem capacidade para cerca de 80 mil torcedores e também foi palco da final de 2019. Assim, o Monumental de Lima se torna o segundo estádio a receber duas decisões de Libertadores. Afinal, o Maracanã foi sede nas temporadas de 2020 e 2023.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.