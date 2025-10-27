Conmebol inicia pré-cadastro para ingressos da final da Libertadores

Torcedores interessados podem se registrar até 30 de outubro; Decisão está marcada para 29 de novembro, em Lima, capital do Peru / Crédito: Jogada 10

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (27), o início do pré-cadastro para os torcedores interessados em comprar ingressos para assistir à final da Libertadores de 2025, que será em Lima, no Peru. A decisão será no dia 29 de novembro. As semifinais, aliás, são Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU. Dois desses times estão na decisão do torneio continental. As pré-inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, e estarão disponíveis até as 23h59 da quinta-feira, 30 de outubro. Assim, os torcedores serão avisados ​​com antecedência sobre a venda de ingressos, otimizando o tempo de compra e o acesso às entradas disponíveis.