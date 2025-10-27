Com Ortiz e sem Pedro, Flamengo divulga relacionados contra o Racing

Zagueiro não atuou na derrota para o Fortaleza, enquanto atacante segue sem previsão de volta aos gramados; veja lista completa / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para a partida contra o Racing, na quarta-feira (27), às 21h30 ( de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O técnico Filipe Luís conta com o retorno do zagueiro Léo Ortiz, porém não terá à disposição o atacante Pedro. Léo Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo contra o Palmeiras, no último dia 19. Ele, assim, chegou a ficar no banco contra o Racing, no jogo de ida, no Maracanã. Já diante do Fortaleza, o zagueiro não viajou para o Ceará e ficou no Rio de Janeiro focado em se recuperar 100%.