Com Ortiz e sem Pedro, Flamengo divulga relacionados contra o Racing

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para a partida contra o Racing, na quarta-feira (27), às 21h30 ( de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O técnico Filipe Luís conta com o retorno do zagueiro Léo Ortiz, porém não terá à disposição o atacante Pedro.
Léo Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo contra o Palmeiras, no último dia 19. Ele, assim, chegou a ficar no banco contra o Racing, no jogo de ida, no Maracanã. Já diante do Fortaleza, o zagueiro não viajou para o Ceará e ficou no Rio de Janeiro focado em se recuperar 100%.
Do outro lado, Pedro, com uma fratura no antebraço direito, está fora do duelo com o Racing, pela Libertadores. Ele ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
Na partida de ida, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o time rubro-negro tem a vantagem de qualquer empate que avança para decisão. No entanto, se os argentinos vencerem por um gol de diferença o duelo será definido nas penalidades. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença os donos da casa se garante na final do torneio.
Veja a lista de relacionados do Flamengo
