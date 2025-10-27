Com foco em privacidade, Flamengo chega a hotel na Argentina

Rubro-Negro desembarca na capital Buenos Aires e já se desloca ao Sheraton Greenville, hotel de luxo a 35 km do centro

A delegação do Flamengo chegou na noite desta segunda-feira (27) em seu hotel na Argentina. A acomodação — o Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort — fica a 25 minutos da capital do país, sendo escolhida pelo clube pela comodidade e isolamento visando a reta final de preparação para o jogo contra o Racing (ARG), na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Há, inclusive, um esquema especial de segurança, visando ainda mais tranquilidade para o time rubro-negro. Os jogadores, afinal, desembarcaram cerca de 21h (de Brasília) no hotel. A ideia é proteger os atletas, principalmente o sono, de possíveis ataques, como o tradicional “foguetório” que ocorre com visitantes na Libertadores.

Assim, o Flamengo segue preparação nesta terça-feira (28), véspera da partida. A partir das 15h30, Filipe Luís comandará a última atividade antes do duelo, que decidirá o primeiro finalista da Libertadores. Será no CT do Defensa y Justicia, localizado em Florêncio Varela — próximo ao hotel rubro-negro. Filipinho, aliás, concederá entrevista coletiva prévia à partida.

Após vencer a ida por 1 a 0, o Flamengo detém vantagem rumo à grande decisão. Dessa forma, caso consiga um empate, avança pela Glória Eterna. A LDU (EQU) surge como principal favorita do outro lado da chave após meter 3 a 0 no Palmeiras, na ida, na altitude de Quito. As equipes se enfrentam quinta-feira (30), às 21h30, em São Paulo.

