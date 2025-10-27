CBF divulga o áudio do VAR em lance polêmico de Palmeiras e Cruzeiro

Após a jogada, o VAR da partida, Daniel Nobre Bins, chama Klein para a revisão por considerar que o defensor não recolheu o pé após tocar a bola. Com isso, Gómez acabou atingindo a canela de Wanderson, gerando um contato de alto impacto.

A CBF divulgou no começo da madrugada desta segunda-feira (27) o áudio do VAR do lance entre Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Wanderson, do Cruzeiro. As equipes ficaram no empate sem gols no Allianz Parque . Na ocasião, os mineiros reclamaram bastante da falta cometida pelo paraguaio, pedindo a expulsão do zagueiro. O árbitro Rafael Klein recebeu o chamado para revisar o lance, mas deu apenas o cartão amarelo.

“Ele mantém a perna, toca a bola e poderia evitar o contato. Ele mantém a perna estendida. A intensidade é alta. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho. No nosso entendimento, o Gustavo Gomez tira a bola, ele não recolhe a perna e continua no movimento. Ele atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta”, alegou Bins.

Depois de analisar o lance no monitor, Klein decidiu dar apenas o amarelo. Para o árbitro, Gómez não teve tempo para tirar o pé depois de tocar a bola e acaba cometendo a falta.

“Eu vou voltar com cartão amarelo. O jogador chuta a bola e não tem tempo de tirar o pé. Tiro livre indireto e cartão amarelo”, concluiu Klein.

A partida ainda ficou marcada por outros lances polêmicos. O Palmeiras teve um gol anulado, enquanto o Cruzeiro ficou na bronca pela expulsão de Fabrício Bruno. Na coletiva, o treinador Leonardo Jardim disse que iria repensar a permanência no futebol brasileiro.