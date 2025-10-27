Carrillo volta ao Corinthians e deixa Dorival animado

Carrillo volta ao Corinthians e deixa Dorival animadoPeruano retornou aos gramados antes do esperado e conseguiu entrar mais de um tempo de alta intensidade na partida contra o Vitória
Depois de quase três meses ausente dos gramados, o meia André Carrillo voltou a atuar na vitória do Corinthians contra o Vitória, no último sábado (25), em Salvador. O peruano teve uma lesão ligamentar , surpreendeu na recuperação e começou a partida como titular, conseguindo entregar alta intensidade por mais de um tempo.
Com isso, a atuação do peruano é a grande notícia neste início de semana. A titularidade de Carrillo, que pegou boa parte da torcida de surpresa, baseou-se na atuação do jogador nos treinamentos antes da partida, que agradou muito à comissão técnica.
Carrillo conseguiu atuar um total de 60 minutos na partida contra o Vitória. O jogador foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Charles, que viria a marcar o gol alvinegro. Com uma semana livre para trabalhos, a tendência é que o peruano volte a ser titular no duelo do Corinthians, contra o Grêmio.
“Vamos acompanhando a evolução, vinha trabalhando muito forte e senti que tinha condições de entregar 45 minutos e foi além. Fico feliz com isso, voltou às suas características. Agora, o processo é contínuo. Mais um para nos auxiliar”, exaltou Dorival.
