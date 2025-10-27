Carrillo volta ao Corinthians e deixa Dorival animado

Peruano retornou aos gramados antes do esperado e conseguiu entrar mais de um tempo de alta intensidade na partida contra o Vitória / Crédito: Jogada 10

Depois de quase três meses ausente dos gramados, o meia André Carrillo voltou a atuar na vitória do Corinthians contra o Vitória, no último sábado (25), em Salvador. O peruano teve uma lesão ligamentar , surpreendeu na recuperação e começou a partida como titular, conseguindo entregar alta intensidade por mais de um tempo. Com isso, a atuação do peruano é a grande notícia neste início de semana. A titularidade de Carrillo, que pegou boa parte da torcida de surpresa, baseou-se na atuação do jogador nos treinamentos antes da partida, que agradou muito à comissão técnica.