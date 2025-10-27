Buenos Aires começa a respirar a semifinal da Libertadores

O Jogada10 , é claro, está no local da ocorrência. Apesar da chegada de alguns torcedores do Flamengo nesta segunda, espera-se que a maioria dos 5 mil aguardados em Avellaneda chegue entre terça (28/10) e quarta (29/10) – dia do jogo.

Buenos Aires já começa a respirar Libertadores. Afinal, a dois dias da semifinal entre Racing e Flamengo , torcedores do time carioca e jornalistas começam aos poucos a chegar na capital argentina para o duelo, que definirá o primeiro finalista da edição 2025.

A torcida do time mandante, aliás, já esgotou os ingressos para o confronto, marcado para o estádio Presidente Perón. Assim, mais de 50 mil torcedores deverão abarrotar o temido Cilindro de Avellaneda. Os torcedores do Racing não fazem por menos, já que o time retornou à semifinal da Libertadores após 28 anos. Se La Academia avançar, conhecerá sua segunda final na história. A primeira foi em 1967, com conquista diante do Nacional (URU).

Flamengo chega nesta segunda

O Flamengo, por sua vez, busca alcançar sua quinta final. Até o momento, foram três títulos (1981, 2019 e 2022), com um vice (2021). A chegada estimada da delegação rubro-negra é para a noite desta segunda, por volta das 18h (de Brasília). O desembarque será no Aeroporto Ezeiza, a 35km do centro de Buenos Aires.

Na terça – a partir das 15h30 -, o time realizará atividade no CT do Defensa y Justicia, visando finalizar a preparação para o duelo. A semifinal é às 21h30 de quarta. Após vitória por 1 a 0, no Maracanã, na última quarta (22/10), o Flamengo joga por um empate para avançar. Se o Racing vencer por um gol de diferença, levará a decisão para os pênaltis, enquanto avança direto caso vença por dois ou mais gols de diferença. O adversário na final, então, sairá do vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU (EQU), que jogam na quinta (30/10), no Allianz.