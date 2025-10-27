Botafogo liga o sinal de alerta na briga por vaga na Libertadores

Como se não bastassem as eliminações nas Copas, o número alto de lesões, a briga nos bastidores pelo controle da SAF, o Botafogo pode ter outra notícia preocupante a curto prazo. Nesta quarta-feira (29), o time alvinegro sairá do G6 do Campeonato Brasileiro se o Fluminense derrotar o Ceará, em jogo atrasado, no Maracanã, às 19h (horário de Brasília). Afinal, o Tricolor deixaria o Mais Tradicional para trás no número de vitórias (14 contra 13) na briga por vaga na próxima Copa Libertadores. Após o empate com o Santos por 2 a 2, domingo (26), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso foi para 47 pontos. O Flu soma 44.

Inconstante, o Botafogo também tem outros motivos para deixar o seu torcedor com os cabelos em pé. No recorte do segundo turno, a equipe, por exemplo, é apenas o décima colocado, com 16 pontos. Está, portanto, rigorosamente, no meio da tabela, com rivais aparecendo no retrovisor, algo que não acontecia há algumas jornadas do Brasileirão.