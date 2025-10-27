Atlético x Independiente Del Valle: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético recebe time equatoriano nesta terça-feira (28), às 21h30, em partida válida pela volta da semifinal da Sul-Americana

O Atlético recebe o Independiente Del Valle nesta terça-feira (28), pela volta da semifinal da Sul-Americana. Assim, a bola vai rolar às 21h30 na Arena MRV. Como as equipes empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer, avança para a grande decisão. Já nova igualdade leva o confronto para as penalidades.

Como chega o Atlético

O Galo não poderá contar com o meia Gustavo Scarpa, que cumpirá suspensão. Por outro lado, quem volta é o volante Fausto Vera. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli pode colocar Alexsander no meio. Fora de campo, a torcida já esgotou todos os 43.270 ingressos com mais de 30 horas de antecedência.

Como chega o Independiente Del Valle

Principal jogador do time equatoriano, o meia Juan Cazares não poderá jogar, afinal, está lesionado. O zagueiro Carabajal, que cumpriu suspensão no jogo de ida, entra no lugar de Velasco.

ATLÉTICO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

Semifinal da Sul-Americana

Data e horário: terça-feira (27), às 21h30

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Atlético: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes e Bernard; Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.

Independiente Del Valle: Villar; Matías Fernández, Schunke, Carabajal e Gustavo Cortez; Alcívar, Patrik Moreno, Guagua e Sornoza; Spinelli e Hoyos. Técnico: Javier Rabanal.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

