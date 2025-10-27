Atlético vence Betis fora de casa e encerra jejum na temporada

Atlético vence Betis fora de casa e encerra jejum na temporadaGiuliano Simeone e Alejandro Baena marcam, e os Colchoneros chegam à quarta posição no Campeonato Espanhol após triunfo em Sevilha
O Atlético de Madrid finalmente conquistou sua primeira vitória fora de casa na temporada, ao bater o Betis por 2 a 0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, nesta segunda-feira (27). Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, e Alex Baena balançaram a rede para os Colchoneros.
Antes disso, o Atléti acumulou três derrotas como visitante: para Espanyol (1 a 2), Liverpool (2 a 3) e Arsenal (0 a 4), além de três empates por 1 a 1 contra Alavés, Mallorca e Celta de Vigo.
Dessa maneira, o Atlético chega à 10ª rodada da LaLiga na quarta posição, três pontos atrás do Barcelona, que perdeu o ‘El Clásico’ para o Real Madrid por 2 a 1, e oito do líder merengue. Por outro lado, o Betis caiu para a sexta colocação, mantendo a diferença de três pontos em relação aos colchoneros.
O jogo
Os gols saíram ainda no primeiro tempo. Aos três minutos, Giuliano Simeone abriu o placar com um belo chute após passe de Koke, sem chances para Pau López. O segundo gol veio nos acréscimos da primeira etapa, com Alex Baena. Dessa forma, Álvarez cruzou para a área, a bola passou sem ser tocada e sobrou para Baena, que finalizou com categoria para ampliar.
O Betis reagiu no segundo tempo, teve mais posse de bola e criou boas chances, mas não conseguiu diminuir o placar. O melhor momento da equipe da casa foi um chute de Ezzalzouli em cobrança de falta que acertou o travessão, enquanto Oblak fez defesas importantes para manter o resultado.
Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (24/10)
Real Sociedad 2×1 Sevilla
Sábado (25/10)
Girona 3×3 Oviedo
Espanyol 1×0 Elche
Athletic Bilbao 0x1 Getafe
Valencia 0x2 Villarreal
Domingo (26/10)
Mallorca 1×1 Levante
Real Madrid 2×1 Barcelona
Osasuna 2×3 Celta de Vigo
Rayo Vallecano 1×0 Alavés
Segunda-feira (27/10)
Betis 0x2 Atlético de Madrid
