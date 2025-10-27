Athletico vence Amazonas e segue na luta pelo acesso à Série A

Athletico vence Amazonas e segue na luta pelo acesso à Série AVitória por 2 a 0, golaços de Julimar deixam o Furacão a dois pontos do G4 da Série B. Amazonenses às portas do rebaixamento
O Athletico Paranaense fez dever de casa e venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 27/10, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Julimar fez dois belíssimos gols, para festa da torcida na Arena da Baixada, em Curitiba. O bom público (16.759, para renda de R$ 370.090,00) saiu feliz.
O Athletico segue muito vivo na luta pelo acesso para a Série A, seguindo na briga pelo G4, com 53 pontos, em sétimo lugar, mas apenas dois atrás do primeiro dentro da zona de acesso, o Goiás, seu próximo rival. Já o Amazonas caminha firmemente rumo ao rebaixamento, em penúltimo com 32 pontos, cinco atrás do primeiro fora do Z4, o Athletic-MG.
Athlwtico na frente. E juiz polemiza
Melhor tecnicamente e jogando em casa, o Athletico saiu na frente num golaço de Julimar, aos 20 minutos. O jogador recebeu na intermediária e arriscou o chute, que morreu no ângulo do goleiro Renan. Um pintura.
Aos 30 minutos, um lance polêmico. O atacante atleticano Alan Kardec dividiu uma bola com Kevin Ramírez. O lance mostrou o jogador do Furacão acertando a bola, mas mantendo o pé elevado e atingindo o joelho do jogador do Amazonas, abrindo um corte. O VAR chamou o juiz, que deu apenas amarelo. Mas o árbitro, mesmo seguindo para o VAR e vendo a violência do lance, manteve apenas o amarelo, o que revoltou o Amazonas.
Este erro do juiz poderia modificar um pouco o jogo, já que o Athletico ficaria com um a menos. Contudo, o Furacão não teve nada a ver com a decisão do árbitro. Assim, manteve a sua boa pegada, sempre muito próximo do segundo gol, lamentando três chances desperdiçadas no primeiro tempo para ampliar.
Furacão amplia
No segundo tempo, a pressão se manteve.O Furacão teve chance de marcar quando Luiz Fernando entrou livre pela esquerda, invadiu a área e chutou no canto. A bola estava entrando, mas o zagueiro Léo salvou. Contudo, aos 25, Julimar recebeu de Leozinho pela esquerda na intermediária, avançou sem marcação e, quando iria finalizar, recebeu uma carga da defesa e chutou rasteiro no canto direito do goleiro Renan, que pulou atrasado. Leozinho que já foi o melhor jogador jovem de futsal do mundo e migrou para o futebol de campo há três anos, teve tudo para ampliar aos 36. Mas chutou em cima de Renan. Fim de jogo, o Furacão volta a vencer . Mas neste sábado já sabe:, tem uma decisão ao encara o Goiás, rival direto pelo acesso.
Jogos da 34ª rodada da Série B
Sexta-feira (24/10)
Novorizontino 1×1 Botafogo
Cuiabá 1×3 Remo
Sábado (25/10)
Volta Redonda 0x1 Coritiba
Athletic-MG 0x2 América-MG
Paysandu 1×2 Avaí
Criciúma 1×2 Goiás
Domingo (26/10)
CRB 2×1 Atlético-GO
Vila Nova 2×2 Ferroviária
Segunda-feira (27/10)
Chapecoense 1×0 Operário-PR
Athletico-PR 2×0 Amazonas