Athletico vence Amazonas e segue na luta pelo acesso à Série A

Vitória por 2 a 0, golaços de Julimar deixam o Furacão a dois pontos do G4 da Série B. Amazonenses às portas do rebaixamento

O Athletico Paranaense fez dever de casa e venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 27/10, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Julimar fez dois belíssimos gols, para festa da torcida na Arena da Baixada, em Curitiba. O bom público (16.759, para renda de R$ 370.090,00) saiu feliz.

O Athletico segue muito vivo na luta pelo acesso para a Série A, seguindo na briga pelo G4, com 53 pontos, em sétimo lugar, mas apenas dois atrás do primeiro dentro da zona de acesso, o Goiás, seu próximo rival. Já o Amazonas caminha firmemente rumo ao rebaixamento, em penúltimo com 32 pontos, cinco atrás do primeiro fora do Z4, o Athletic-MG.

Athlwtico na frente. E juiz polemiza

Melhor tecnicamente e jogando em casa, o Athletico saiu na frente num golaço de Julimar, aos 20 minutos. O jogador recebeu na intermediária e arriscou o chute, que morreu no ângulo do goleiro Renan. Um pintura.

Aos 30 minutos, um lance polêmico. O atacante atleticano Alan Kardec dividiu uma bola com Kevin Ramírez. O lance mostrou o jogador do Furacão acertando a bola, mas mantendo o pé elevado e atingindo o joelho do jogador do Amazonas, abrindo um corte. O VAR chamou o juiz, que deu apenas amarelo. Mas o árbitro, mesmo seguindo para o VAR e vendo a violência do lance, manteve apenas o amarelo, o que revoltou o Amazonas.

Este erro do juiz poderia modificar um pouco o jogo, já que o Athletico ficaria com um a menos. Contudo, o Furacão não teve nada a ver com a decisão do árbitro. Assim, manteve a sua boa pegada, sempre muito próximo do segundo gol, lamentando três chances desperdiçadas no primeiro tempo para ampliar.