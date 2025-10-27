Athletico-PR x Amazonas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em casa, Furacão tenta se aproximar do G4 da Série B, zona que permite o acesso à Série A

Athletico-PR e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (27), na Arena da Baixada, às 21h30. O encontro é válido pela rodada 34 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Furacão soma 50 pontos e ocupa a oitava colocação da Segundona. O time forasteiro é o penúltimo lugar, com 32.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h. Pedro Casagrande narra, com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e o intrépido Will Ferreira nas reportagens.