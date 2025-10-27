Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atalanta x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Atalanta e Milan se enfrentam nesta terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 9ª rodada da Serie A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Atalanta

O clube de Bérgamo faz mais uma temporada sólida e está invicto nesta edição do Campeonato Italiano. No entanto, o time vem de quatro empates seguidos e caiu para a 7ª posição, com 12 pontos.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan está com a campanha ainda mais consistente, com 17 pontos, na terceira posição. A diferença para o líder Napoli é de somente um ponto e os Rossoneri podem alcançar a liderança em caso de vitória fora de casa.

Contudo, o Milan vem de um resultado decepcionante para os seus torcedores. Isto porque o time ficou no empate por 2 a 2 contra o Pisa, lanterna do Italiano. Mesmo assim, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri está invicto há sete jogos.

ATALANTA X MILAN

9ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: terça-feira, 28/10/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo.
ATALANTA: Carnesecchi; De Roon, Hien e Djimsiti; Zalewski, Pasalic, Éderson e Bellanova; De Ketelaere e Lookman; Krstovic. Técnico: Ivan Jurić.
MILAN: Maignan; Pavlovic, Gabbia e De Winter; Bartesaghi, Ricci, Modric, Fofana e Saelemaekers; Rafael Leão e Giménez. Técnico: Massimiliano Allegri.
Árbitro: Daniele Doveri.
Auxiliares: Valerio Vecchi de Lamezia Terme e Davide Moro de Schio.
VAR: Daniele Chiffi de Pádua.

