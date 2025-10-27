Atacante do Flamengo se explica a torcedor após ser flagrado em balada

Depois da derrota para o Fortaleza, foto de atacante do Rubro-Negro em festa no Rio de Janeiro repercute e causa incômodo / Crédito: Jogada 10

O atacante Gonzalo Plata se tornou alvo de críticas de alguns torcedores do Flamengo algumas horas depois da derrota para o Fortaleza, no último sábado (25). Isso porque repercutiu uma foto em que o equatoriano estava em uma festa no Rio de Janeiro. Com a viralização da situação, o jogador decidiu responder um flamenguista e justificar a sua presença na casa noturna. De acordo com a versão de Plata, ele estava somente recepcionando alguns familiares, que recentemente haviam desembarcado no Brasil. E queriam conhecer a cidade.

“Minha família chegou ontem ao Rio, meus irmãos estão aqui. Eles queriam sair, queriam conhecer um pouco. Você acha que eu não vou levar eles para conhecerem não? Tem que ser mais sério, parar de postar essas coisas do nada”, explicou o atacante do Flamengo. Inclusive, na oportunidade, o elenco do Rubro-Negro estava de folga depois do revés para o Fortaleza. Apesar disso, o flagra do equatoriano e seu posicionamento não foi unanimidade entre os torcedores. Afinal, alguns compensaram e aceitaram o seu esclarecimento. Em contrapartida, outros avaliam que o momento foi inapropriado, principalmente por faltar poucos dias para o decisivo jogo de volta da semifinal da Libertadores na Argentina. Após a ocorrência do caso, a tendência é de que a direção da Flamengo se reúna com Gonzalo Plata. No caso, com o intuito de colher informações e entender o episódio.