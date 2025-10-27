Atacante do Cruzeiro será avaliado após dores musculares no jogo contra o Palmeiras

Jogador deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo alegando dores musculares após ser atingido por Gustavo Gómez / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro pode ter um novo desfalque para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Wanderson deixou o campo logo nos primeiros minutos do empate contra o Palmeiras, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, e virou dúvida. Aos 10 minutos da etapa inicial, o jogador foi atingido na canela pela sola do pé do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. Assim, o atacante sentiu dores musculares na coxa esquerda e não teve condições de continuar em campo. Dessa forma, saiu de carro-maca e foi substituído aos 12 minutos.