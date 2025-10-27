Atacante do Cruzeiro será avaliado após dores musculares no jogo contra o Palmeiras

Atacante do Cruzeiro será avaliado após dores musculares no jogo contra o PalmeirasJogador deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo alegando dores musculares após ser atingido por Gustavo Gómez
O Cruzeiro pode ter um novo desfalque para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Wanderson deixou o campo logo nos primeiros minutos do empate contra o Palmeiras, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, e virou dúvida.
Aos 10 minutos da etapa inicial, o jogador foi atingido na canela pela sola do pé do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. Assim, o atacante sentiu dores musculares na coxa esquerda e não teve condições de continuar em campo. Dessa forma, saiu de carro-maca e foi substituído aos 12 minutos.
O atacante, portanto, vai passar por uma reavaliação pelo Departamento de Saúde e Performance da Raposa na terça-feira (28) para saber há uma lesão. O elenco recebeu folga nesta segunda (27).
Vale ressaltar que Wanderson recentemente desfalcou o Cruzeiro em duas partidas, nos empates contra o Flamengo e Sport, respectivamente, por conta de um quadro de lombalgia. Pela Raposa, o atacante ainda não balançou as redes. Ele soma 37 partidas e três assistências.
A Raposa enfrenta o Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (1), às 16h, no Mineirão. O Cruzeiro segue na briga pela liderança. Atualmente, é o terceiro colocado com 57 pontos, atrás do Palmeiras e Flamengo, com 62 e 61, respectivamente.