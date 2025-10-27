Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atacante do Cruzeiro será avaliado após dores musculares no jogo contra o Palmeiras

Atacante do Cruzeiro será avaliado após dores musculares no jogo contra o Palmeiras

Jogador deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo alegando dores musculares após ser atingido por Gustavo Gómez
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Cruzeiro pode ter um novo desfalque para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Wanderson deixou o campo logo nos primeiros minutos do empate contra o Palmeiras, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, e virou dúvida.

Aos 10 minutos da etapa inicial, o jogador foi atingido na canela pela sola do pé do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. Assim, o atacante sentiu dores musculares na coxa esquerda e não teve condições de continuar em campo. Dessa forma, saiu de carro-maca e foi substituído aos 12 minutos.

O atacante, portanto, vai passar por uma reavaliação pelo Departamento de Saúde e Performance da Raposa na terça-feira (28) para saber há uma lesão. O elenco recebeu folga nesta segunda (27).

Vale ressaltar que Wanderson recentemente desfalcou o Cruzeiro em duas partidas, nos empates contra o Flamengo e Sport, respectivamente, por conta de um quadro de lombalgia. Pela Raposa, o atacante ainda não balançou as redes. Ele soma 37 partidas e três assistências.

A Raposa enfrenta o Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (1), às 16h, no Mineirão. O Cruzeiro segue na briga pela liderança. Atualmente, é o terceiro colocado com 57 pontos, atrás do Palmeiras e Flamengo, com 62 e 61, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar