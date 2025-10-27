Após almoço, novo flagra de Léo Pereira e Karoline reacende rumores de reconciliação

O zagueiro e a influencer ainda foram vistos duas vezes depois do registro em um restaurante do Rio de Janeiro, no domingo (26) / Crédito: Jogada 10

Um mês após confirmarem o término do relacionamento, Karoline Lima e Léo Pereira voltaram a mobilizar as redes sociais no último domingo (16). Isso porque vazou um flagra do zagueiro do Flamengo aproveitando a folga na companhia de uma loira durante um almoço no Rio de Janeiro. A semelhança física com a ex-namorada do defensor chamou atenção dos mais atentos.

No primeiro registro, publicado pelo perfil ‘Daily do Garotinho’, a moça loira aparecia de costas, mas notava-se o mesmo tom de cabelo de Karoline. O mistério, porém, durou pouco tempo, visto que logo depois a ‘Choquei’ publicou outro flagra, mas este com Lima conversando lado a lado com o zagueiro e de frente para câmera. Já o portal ‘Léo Dias’ teve acesso ao registro de um fã com o casal, que posou normalmente para foto. Confirmando definitivamente o encontro entre o ex-casal, um dos mais queridos da torcida do Flamengo, aliás. Reconciliação entre Léo e Karoline? O reencontro, evidentemente, reacendeu os rumores de uma possível reaproximação entre os dois — que já circula há uns dias. Seguidores de ambos já desconfiavam desde o dia em que Karoline reapareceu com a camisa do Flamengo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão. “Nunca terminaram de verdade”, disse uma seguidora em tom de brincadeira. Outra celebrou: “Amo eles juntos! Ainda bem, agora o Léo volta a marcar gol”.

Mas também teve quem protestasse: “Amiga, ele não te quer. Vai cair nessa de novo”, alertou outra seguidora. Karoline brinca com flagra A influencer fez questão de comentar sobre o vazamento das fotos em suas redes sociais. Em tom descontraído, Karoline publicou um storie direcionado aos seguidores que a criticavam. “Não venham me chamar de sonsa não. Não venham me xingar aqui não. Block em todas”, escreveu, incluindo emojis de risada.

Apesar do fim do namoro, confirmado no início de setembro, Karoline confirmou recentemente ao portal Léo Dias que ainda mantém contato com o ex. Ela explicou que a convivência se faz necessária devido aos compromissos em comum. “A gente tem muitas coisas ainda em comum. Tipo, a gente tem uma casa que compramos juntos, tem toda uma vida. Então, eu não sou inimiga dele, nem ele é meu inimigo, muito pelo contrário”, afirmou. O relacionamento entre os dois durou aproximadamente um ano e meio, e chegou ao fim em setembro após rumores de polêmicas envolvendo o jogador. De acordo com Léo Dias, atletas rubro-negros promoveram uma “festa em off” após a classificação do clube à semifinal da Libertadora — informação desmentida pelo Flamengo.