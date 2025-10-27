Apesar do empate, Joaquín Correa desencanta com a camisa do Botafogo

Argentino não marcava desde o dia 23 de maio, em seu último jogo pela Inter de Milão, e ganha cada vez mais moral cm Davide Ancelotti / Crédito: Jogada 10

Apesar do empate por 2 a 2 com o Santos, no Nilton Santos, Joaquín Correa, do Botafogo, tem muito a comemorar. Afinal, o argentino desencantou depois de 21 partidas e estufou a rede em duas oportunidades pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o jogador quebrou um jejum de gols que durava mais de cinco meses. Vale lembrar que ele chegou ao clube carioca na janela extraordinária para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

“Tucu”, então, estreou diante do Seattle Sounders, no primeiro triunfo do Glorioso no torneio. A vitória por 2 a 1 teve gols de Igor Jesus e Jair, que atualmente estão no Nottingham Forest. No entanto, com a chegada de Davide Ancelotti, Correa aumentou sua minutagem, mas ainda sofria por não conseguir ser efetivo e participar diretamente dos gols do Alvinegro. Moral com o comandante Com o filho do técnico da Seleção Brasileira à beira do campo, o ex-Inter de Milão participou de 19 dos 25 jogos do Botafogo após o fim do Mundial. Isso demonstra a moral que o argentino tem com o treinador, diferente do que ocorria nos tempos de Renato Paiva.