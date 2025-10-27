Apesar do empate, Joaquín Correa desencanta com a camisa do Botafogo

Apesar do empate, Joaquín Correa desencanta com a camisa do BotafogoArgentino não marcava desde o dia 23 de maio, em seu último jogo pela Inter de Milão, e ganha cada vez mais moral cm Davide Ancelotti
Apesar do empate por 2 a 2 com o Santos, no Nilton Santos, Joaquín Correa, do Botafogo, tem muito a comemorar. Afinal, o argentino desencantou depois de 21 partidas e estufou a rede em duas oportunidades pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nesse sentido, o jogador quebrou um jejum de gols que durava mais de cinco meses. Vale lembrar que ele chegou ao clube carioca na janela extraordinária para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.
“Tucu”, então, estreou diante do Seattle Sounders, no primeiro triunfo do Glorioso no torneio. A vitória por 2 a 1 teve gols de Igor Jesus e Jair, que atualmente estão no Nottingham Forest.
No entanto, com a chegada de Davide Ancelotti, Correa aumentou sua minutagem, mas ainda sofria por não conseguir ser efetivo e participar diretamente dos gols do Alvinegro.
Moral com o comandante
Com o filho do técnico da Seleção Brasileira à beira do campo, o ex-Inter de Milão participou de 19 dos 25 jogos do Botafogo após o fim do Mundial. Isso demonstra a moral que o argentino tem com o treinador, diferente do que ocorria nos tempos de Renato Paiva.
“Correa e Savarino gostam de se mover, nem sempre ficam na posição como o Santi pode ficar pela direita. (…) Também podemos adaptar Correa ou Savarino para jogar em uma posição mais de volante em vez de meia. Podem jogar em um 4-3-3 pela esquerda, dependendo do que você vai pedir. Cheguei aqui pensando que eles só poderiam jogar como meias, mas posso mudar de ideia. Tenho muito tempo para pensar daqui até o sábado”, disse o treinador.
Por fim, o atleta não marcava desde o dia 23 de maio deste ano, em seu último jogo pela equipe de Milão. Na ocasião, ele marcou o segundo gol do triunfo nerazzurri por 2 a 0 sobre o Como.
