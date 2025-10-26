Vojvoda valoriza empate do Santos e comenta sobre o retorno de Neymar

Apesar de não ser o resultado esperado, o treinador Juan Pablo Vojvoda destacou o equilíbrio emocional da equipe, que conseguiu se comportar bem mesmo com as adversidades do jogo. O treinador recordou que o gol sofrido logo no começo da partida e como a equipe correspondeu sem loucuras.

Na briga para escapar do rebaixamento, o Santos conseguiu um ponto importante fora de casa. Na tarde deste domingo (26), o Peixe ficou por duas vezes atrás do marcador, mas buscou o empate em 2 a 2 contra o Botafogo .

“Acho que começamos o jogo de um jeito complicado. Não sei se foi um erro tático, porque foram apenas 30 segundos. Difícil de analisar. É verdade que erramos, foi uma boa bola. Temos que estar atentos, porque foi a primeira bola do jogo, começar desse jeito, nessa situação, num gramado sintético. Mas valorizo o equilíbrio emocional do time para não ficar louco. Falei muito em continuar vivos na partida. Não fazer loucuras nos primeiros minutos. Acho que o time correspondeu mesmo com o placar contra. Sofremos, é verdade, tivemos transições. Valorizo o ponto. Mas tampouco estou feliz por somar apenas um ponto”, destacou.

Mudanças no Santos

Para encarar o Botafogo, o argentino trouxe mudanças na equipe, como a presença de três zagueiros e a entrada de Souza pela lateral esquerda. O treinador explicou que fez as trocas baseado naquilo que esperava para a partida, além de ressaltar o que deu certo.

“São decisões táticas de estratégia para o jogo. Eu analiso a semana, falo com os jogadores, vejo como estão eles e vejo o rival e tomo decisões. Considerava Souza importante para o jogo, como foi. Depois, respondeu bem Escobar. Não há nada a esconder sobre isso. Decisões que toma o técnico. São três bons zagueiros, é uma boa possibilidade. Bom ter a chance de contar com três zagueiros. Há jogos que precisam desse esquema”, justificou.

Retorno de Neymar

Iniciando a parte de transição física, o Santos vive a expectativa para poder contar com Neymar novamente. O planejamento inicial é que o craque volte a atuar no dia 9 de novembro, contra o Flamengo. Vojvoda pregou cautela, para não apressar as coisas e esperar o momento certo para ter o jogador de volta em campo.